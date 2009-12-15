Монополия «Укринтерэнерго» на эспорт выгодна чиновникам

Монополия государственной компании «Укринтерэнерго» на экспорт электричества выгодна не государству, а группе приближенных к Министерству топлива и энергетики Украины бизнесменов и самим чиновникам.

Так кандидат в президенты Украины Сергей ТИГИПКО прокомментировал срыв аукциона по доступу к межгосударственным электросетям, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

Как отмечается в сообщении, согласно постановлению Киевского хозяйственного суда такие аукционы запрещено проводить, по меньшей мере, до февраля следующего года, когда иск «Укринтерэнерго» должен быть рассмотрен по сути.

«Подконтрольная Минтопэнерго госкомпания через суд фактически упразднила нормы закона об электроэнергетике и решение Национальной комиссии регуляции электроэнергии”, – отметил С.ТИГИПКО. Он считает такое решение суда неправомерным. Но, по его словам, это не главный вывод, который нужно сделать в этой ситуации. “Главным является то, что люди, на которых возложена обязанность осуществлять реформы в энергетике, делать рынок понятнее и более прозрачнее, преднамеренно блокируют этот процесс. А это уже коррупция, причем на высшем уровне”, - подчеркнул политик.

«Монополия на экспорт электричества дважды неэффективна. Значительная часть доходов от продажи тока оседает не в «Укринтерэнерго», а в посреднических структурах. Кроме того, монополия не дает другим участникам энергорынка стимулов наращивать производство электричества для поставок на экспорт. Но это сотни миллионов долларов валютной выручки, которые потеряла Украина», – констатировал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня аукционная комиссия "Укрэнерго" трижды объявляла часовой перерыв в аукционных торгах по предоставлению доступа к пропускной способности межгосударственных сетей Украины для экспорта электроэнергии. Перерыв был объявлен в связи с ходатайством представителя ООО «Востокэнерго» Алексея ЗАХАРЧУКА, который обратился с соответствующей просьбой к аукционной комиссии, поскольку в настоящее время в Киевский окружной административный суд подана апелляционная жалоба на определение того же суда, вынесенное сегодня утром, которым приостанавливалось действие постановления НКРЭ, которым утверждался порядок проведения соответствующих аукционов.