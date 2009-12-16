Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 15 декабря, повысились на фоне данных о сокращении запасов сырья, а также в связи с прогнозируемым увеличением спроса на мазут из-за неожиданного похолодания в США, сообщает РИА Новости.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,18 доллара - до 70,69 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,16 доллара - до 72,05 долларов за баррель.