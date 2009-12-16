"Газпром" не ожидает в декабре проблем с оплатой Украиной за газ

Проблем с оплатой Украиной поставок российского газа в декабре не будет.

Об этом заявил вчера журналистам глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, передает РИА «Новости».

"Я сделаю предположение, что Новый год сотрудники "Газпрома" будут встречать дома", - сказал он.

А.МИЛЛЕР напомнил, что действуют долгосрочные контракты на транзит и поставку газа. Единственный актуальный вопрос - своевременная и полная оплата Киевом российского газа. "У нас нет сегодня оснований предполагать, что что-то критичное может случиться в оплате российского газа за декабрь", - сказал глава "Газпрома".

А.МИЛЛЕР добавил, что это может произойти в начале января, расчетной датой является 7 число.

Как сообщалось, в январе текущего года из-за коммерческих разногласий между российской и украинской сторонами газ из России не поступал к потребителям в ЕС в течение двух недель. Из-за отсутствия контракта на 2009 год "Газпром" прекратил с 1 января поставки Украине, а с 7 января - и транзит газа в Европу через украинскую территорию. Транзит был возобновлен 20 января после достижения договоренностей на уровне премьер-министров РФ и Украины и подписания десятилетних контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее седьмого числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов. В текущем году Украина вовремя и в полном объеме рассчитывалась с "Газпромом" за поставленный газ.