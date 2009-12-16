Соколовский видит угрозу в финположении «Нафтогаза»

Самой большой угрозой для энергобезопасности Украины по итогам 2009 года является финансовое положение НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом заявил в интервью днепропетровским СМИ представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

В частности, как констатировал Б.СОКОЛОВСКИЙ, в целом в 2009 году уровень энергобезопасности нашего государства не повысился до уровня желаемого. «Огромная угроза – это сегодняшнее положение НАК «Нафтогаз Украины», задолженность которого на сегодняшний день составляет более 3 млрд. долларов», - сказал он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ в очередной раз отметил, что серьезные проблемы в газовой сфере появились после подписания 19 января 2009 года «кабальных» для Украины контрактов с Россией. «Украинский газовый сектор с середины 2002 года фактически не реформируется, - сказал он. - Нужно иметь абсолютную ответственность, что украинский газовый сектор сегодня и по ценовой политике, и по взаимным обязательствам поставщика и потребителя, и по нормативно-правовой базе функционирует по принципам, введенным еще в то время».

В то же время «неопровержимым успехом» в этом году в газовой сфере представитель Президента по международным вопросам энергобезопасности назвал подписание в Брюсселе декларации о модернизации национальной ГТС, в которую Украина шла четыре года. Б.СОКОЛОВСКИЙ особо отметил, что Президент постоянно поднимал вопросы модернизации ГТС Украины, обеспечения ее как надежного современного транзитера в ходе своих внешнеполитических переговоров. «Декларация подписана, но правительство, к сожалению, реализовывает ее достаточно медленно», - отметил он.