В Украине добыча газа увеличилась на 2,4%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-ноябре текущего года увеличили добычу природного газа на 2,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 18,6 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-ноябре добыча нефти в Украине сократилась на 5,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 2,680 млн. тонн.

Добыча газового конденсата сократилась на 5,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 0,933 млн. тонн, а газа нефтяного попутного – на 12,9% – до 693 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году, по данным Госкомстата, украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,6%, по сравнению с 2007 годом, до 19,8 млрд. куб. м. Добыча нефти сократилась на 5,2% - до 3,094 млн. тонн, добыча газового конденсата сократилась на 0,6% - до 1,074 млн. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 8,3% – до 867 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».