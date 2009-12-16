Еврокомиссия удовлетворена запасами нефти в странах ЕС

13:50, 16 декабря 2009
Энергетика
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На случай чрезвычайных ситуаций

Еврокомиссия удовлетворена запасами нефти в странах-членах Европейского Союза на случай чрезвычайных ситуаций.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, в ходе заседания Группы по поставкам нефти 15 декабря эксперты стран-членов ЕС подтвердили, что на сегодня запасы нефти в странах-членах ЕС на случай чрезвычайных ситуаций соответствуют 122 дням нормального потребления, что намного выше минимально установленного уровня в 90 дней.

Еврокомиссия созвала заседание Группы по поставкам нефти для оценки готовности стран-членов ЕС перед началом зимнего периода.

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