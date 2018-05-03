Скандальный аукцион, или Что происходит с экспортом электроэнергии...

Самое ожидаемое и без преувеличений самое знаковое в уходящем году событие в энергетической отрасли – аукцион по доступу к сечению для экспорта электроэнергии, на который возлагали большие надежды участники рынка и за необходимость проведения которого с таким показным усердием ратовало профильное министерство, вчера с треском провалился. То, что произошло 15 декабря, в принципе было, воспользуемся в данном месте заезженным штампом, «ожидаемо и прогнозируемо». Причем не только в среде независимых экспертов, но и среди самих участников торгов. Ведь то, что Korlea Invest, связываемая с украинским бизнесменом Василием Даныливым (Бечваржем), плотно засевшая на «бурштынском» сечении, «не сдастся без боя», было также ясно, как и то, что ДТЭК, пытающаяся потеснить ее с этого перспективного рынка, будет бороться до конца.

Пожалуй, следует полностью согласиться с одним из независимых экспертов, наблюдавших вчера 3-актовое действие в столовой НЭК «Укрэнерго» и пожелавшего остаться неназванным, в том, что вчера на аукционе столкнулись две равновеликие силы и исход поединка может быть разрешен только небом (т.е. в самых высоких кабинетах).

Прежде, чем перейти к описанию вчерашних событий, немного предыстории. 8 декабря системный оператор НЭК «Укрэнерго» наконец-то объявил долгожданные торги по доступу к экспортному сечению (пропускной способности межгосударственных линий электропередач) на 2010 год. Этого требовали изменения в Закон «Об электроэнергетике», принятые еще весной этого года. Пускай с провалом всех сроков, предусмотренных документом, но аукцион оператором был все же объявлен. В целом, было выставлено около 1,6 тыс. МВт пропускной способности по всему периметру украинской границы, включая российское и молдавское направления. Однако, самым интересным для участников торгов были лоты так называемого «Бурштынского энергоострова», с которого Украина экспортирует электроэнергию на наиболее рентабельные восточноевропейские рынки (Венгрия, Словакия, Румыния) в объеме 275 МВт. Именно вокруг них и разгорелся весь сыр-бор. Дело в том, что на сегодняшний день весь экспортный объем «Бурштынского энергоострова» (500-550 МВт) законтрактован государственным экспортером электроэнергии «Укринтерэнерго» для выполнения своих среднесрочных контрактов, а срок действия некоторых из них истекает в 2105 году. Большинство этих контрактов (на суммарную мощность 400 МВт) заключены со структурами, аффилированными все с тем же швейцарским холдингом Korlea Invest, который с осени 2008 года совместно с «Укринтерэнерго» числится в соучредителях Ukrenergy Trade.

Со вступлением в силу закона об аукционах, «Укринтерэнерго» лишилось своих эксклюзивных прав единственного экспортера, а значит должно было идти на торги на правах рядового смертного, буквально сражаться за мегаватты, чтобы обеспечить выполнение обязательств перед своими теперь уже родственными партнерами. Вполне понятно, что такой расклад, мягко говоря, не совсем устраивал ни само госпредприятие, ни тем более его партнеров. И поэтому в канун торгов отдельные стороны пошли по привычному пыти судебного торможения - появились первые судебные решения, портящие весь вкус предстоящих торгов.

11 декабря, за четыре дня до аукциона, по иску «Укринтерэнерго» Хозяйственный суд Киева выносит определение, согласно которому до рассмотрения дела по сути НЭК «Укрэнерго» запрещалось заключать любые договора по итогам аукционов на тот объем мощности, который уже законтрактован госпредприятием, т.е. на все 500 МВт «острова». В то же время, суд не запретил «Укрэнерго», как того требовал истец, проводить аукцион. Поэтому «Укринтерэнерго» регистрируется участником торгов, однако, имея на руках такое определение, находится в почти беспроигрышной ситуации, поскольку даже в случае победы конкурентов определение суда сводило последнюю «на нет». Тем не менее, риски оставались и для окончательного закрепления успеха «УИЭ» с партнерами потребовался еще один финт…

Как это было...

Вчерашний аукцион в просторной зале столовой НЭК «Укрэнерго» на столичной улице Коминтерна, 27 начался с очередного прогнозируемого сюрприза. Председатель аукционной комиссии Татьяна Муравьева, с трудом справляясь с произношением украинской юридической терминологии, зачитала участникам (для участия в аукционе зарегистрировались ООО «Востокэнерго», ГПВД «Укринтерэнерго», НАЭК «Энергоатом», ОАО «Западэнерго» и ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ» - ред.) определение Киевского окружного административного суда, который перед самым началом торгов был ей с многозначительной улыбкой на устах передан директором дочерней компании группы Korlea Invest Андрей Туросом.

Определение, вынесенное судом по иску ЗАО «Корлеа Инвест Украина» к НКРЭ утром 15 декабря, приостанавливало действие постановления регулятора (№1207 от 22 октября), которым утверждался порядок проведения аукционов. Как следовало из зачитанного г-жей Муравьевой судебного определения, «Корлеа Инвест Украина» требовала признать незаконным постановление регулятора в связи с тем, что оно не отвечает положениям Закона «О внесении изменений в Закон «Об электроэнергетике». По мнению истца, в частности, порядок, утвержденный регулятором, не отвечает положениям закона в части внесения в него обязательного квалификационного требования наличия у участника аукциона уже заключенного контракта с иностранным контрагентом по экспорту электроэнергии. Кроме того, ЗАО «Корлеа Инвест Украина» в исковом заявлении указывала, что разбитие сечений на лоты, как это сделано НЭК «Укрэнерго», также не регламентируется вышеупомянутым документом. Все это вместе, по мнению «дочки» группы Korlea, нарушало ее права, поскольку та не могла принять участие в аукционе. В данном месте отметим, что Korlea воспользовалась ловушками Порядка, на уточнении которых безуспешно настаивала ДТЭК.

Зачитав определение, г-жа Муравьева объявила первый часовой перерыв в торгах «для выяснения позиции руководства» НЭК «Укрэнерго» по данному факту. По истечении часа позиция была озвучена – «объявить перерыв в торгах до вынесения судом решения по сути». Однако не тут-то было. Поднявшийся наблюдатель от ООО «Востокэнерго» Алексей Захарчук огласил пространную аргументацию, почти заставившую собравшихся поверить, что они находятся не на аукционных торгах, а в судебном заседании, которое перешло на этап прений сторон. Суть возражений «Востокэнерго» (ДТЭК) сводилась к следующему: во-первых, определение окружного административного суда приостановило действие постановления НКРЭ, которым утверждался порядок, но не сам порядок, который вступил в юридическую силу с момента утверждения, т.е. с 22 октября, во-вторых, согласно нормам административно-процессуального законодательства, вынесение определения должно было сопровождаться соответствующими исполнительными действиями, между тем, аукционной комиссии ЗАО «Корлеа Инвест Украина» предоставила только само определение суда без исполнительного листа. Изначально пламенный спич представителя ДТЭК не произвел особого впечатления на г-жу Муравьеву, которая хоть и вяло, но продолжала настаивать на перерыве.

Однако, когда г-н Захарчук заявил о том, что в тот же Киевский окружной суд уже подана апелляция на вынесенное в пользу Korlea утреннее решение, глава аукционной комиссии дрогнула и вынуждена была объявить 10 минутный перерыв для совещания с другими членами аукционной комиссии. После совещания просьба представителя ДТЭК была удовлетворена, и в торгах вновь был объявлен часовой перерыв. Через час все повторилось снова. Только теперь к своим аргументам ДТЭК присовокупил намерение судиться с НЭК «Укрэнерго» и взыскать с госоператора штрафные санкции за незаконное использование залога, внесенного «Востокэнерго» для участи в аукционе. И вновь сердце хрупкой женщины дрогнуло. И, наконец, в 18.30 аукционная комиссия приняла окончательное решение вторника о перерыве в торгах до 15.00 16 декабря. Занавес. Посмотрим, что будет дальше...

Реальность за сценой...

Юридическая возня, описанная выше, вполне понятно являлась так сказать вершиной айсберга. Реальные же события, как это часто бывает, происходили за сценой, где две группы дергали за нужные ниточки, пытаясь повернуть события в свою пользу. Однако ни те, ни другие, по состоянию на вчера, не смогли разрубить этот тугой узел. Это могла сделать только ВОНА, которая в этот момент горячо и вдохновенно окучивала электоральные просторы депрессивной Луганщины, что мешало принимать такие стратегические решения. Дело в том, что в Минтопэнерго на сегодняшний день существует две ярко выраженные группы противников и сторонников аукционов. Первая представлена первым замминистра Олегом Бугаевым, вторая - его шефом Юрием Проданом. Источники в Минтопэнерго немного приоткрыли завесу реальных событий, происходивших вчера. По ходу того, как в столовой «Укрэнерго» накалялись страсти, группа противников, устами первого вице-премьера Александра Турчинова, пыталась донести премьеру мысль о губительности аукционов, вторая - тянула время, что выражалось в позиции г-жи Муравьевой, получавшей команды от директора НЭК «Укрэнерго» Анатолия Ходакивского, находившегося на прямой связи с Юрием Васильевичем (Проданом - ред.). Но повторимся, учитывая вчерашнюю занятость премьера, окончательное решение не удалось продавить ни одной из сторон. По всей вероятности, все решится сегодня в 15.00, однако не стоит забегать вперед.

Что мы имеем в итоге? Вполне понятно, что данные события на имидже Украины как надежного экспортера электроэнергии положительно не скажутся. Правительство, которое неоднократно заявляло о том, что экспорт электроэнергии должен осуществляться на конкурентных и прозрачных условиях, может заиграться и попросту сдать перспективные европейские рынки. Кому? Да все той же России, которая, несмотря на показное «похолодание в головах», имеет неплохое влияние на «Белэнерго» и может легко использовать белорусский трамплин для экспансии на европейский рынок. Если судьба аукциона не разрешится сегодня и дело затянется, не исключено, что Украина вообще может с 1 января прекратить экспорт с «Бурштына», поскольку европейцы будут вынуждены искать другие источники, чтобы сбалансироваться и закрыть недостающие украинские объемы. Но все это только предположения. Обратит ли внимание правительство на данные угрозы в предвыборной лихорадке, большой вопрос?..

Глеб Иванов (УНИАН)