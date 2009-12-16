«Укрэнерго» открыло аукцион

Аукционная комиссия НЭК «Укрэнерго» открыла процедуру аукционных торгов по доступу к пропускной способности межгосударственных сетей Украины для экспорта электроэнергии на период с 1 января по 31 декабря 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об открытии процедуры торгов заявила председатель аукционной комиссии Татьяна МУРАВЬЕВА.

По ее словам, на сегодняшний аукцион поступили заявки на лоты 1-5 (275 мВт Бурштынского энергоострова), лоты 6-18 сняты с торгов из-за отсутствия заявок.

В настоящее время ведущий аукциона напоминает участникам регламент торгов.

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 декабря, аукционная комиссия «Укрэнерго» трижды объявляла часовой перерыв в аукционных торгах по предоставлению доступа к пропускной способности межгосударственных сетей Украины для экспорта электроэнергии и в итоге по ходатайству представителя «Востокэнерго» Алексея ЗАХАРЧУКА перенесла его на 16 декабря т.г.

Первый раз перерыв был объявлен в связи с тем, что Киевский окружной административный суд по иску ЗАО «Корлеа Инвест Украина» приостановил действие постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) №1207 от 22 октября т.г., которым регламентировался порядок проведения аукционов по доступу к пропускной способности межгосударственных сетей Украины для экспорта электроэнергии. «Корлеа Инвест Украина» требовала признать незаконным данное постановление НКРЭ в связи с тем, что оно не отвечает положениям закона «О внесении изменений в Закон «Об электроэнергетике», которым регламентировалось проведение аукционов по доступу к сечению. Кроме того, истец требовал запретить НЭК «Укрэнерго» осуществлять какие-либо действия по проведению аукциона. Суд частично удовлетворил требования «Корлеа Инвест Украина», приостановив действие постановления НКРЭ до рассмотрения дела по сути. В то же время, суд не удовлетворил требования истца в части запрета НЭК «Укрэнерго» осуществлять действия по проведению аукциона.

Позже суд еще дважды объявлял часовой перерыв в торгах в связи с ходатайством представителя ООО «Востокэнерго» Алексея ЗАХАРЧУКА, который обратился с соответствующей просьбой к аукционной комиссии, поскольку в настоящее время в Киевский окружной административный суд подана апелляционная жалоба на определение того же суда, вынесенное сегодня утром, которым приостанавливалось действие постановления НКРЭ №1207 от 22 октября т.г., которым утверждался порядок проведения соответствующих аукционов.

А.ЗАХАРЧУК отметил, что процедура торгов не может быть приостановлена по утреннему определению Киевского окружного админсуда, поскольку им не признавался незаконным порядок проведения аукциона, а приостанавливалось действие постановления, которым он был утвержден. Следовательно, отметил А.ЗАХАРЧУК, на момент вынесения определения судом порядок уже вступил в законную силу и являлся действующим.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" выставило на аукцион 275 МВт пропускной способности так называемого «Бурштынского энергоострова», работающего в синхронном режиме с UCTE, с которого Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Румынию, Словакию и Венгрию.

Сечение «Бурштынского энергоострова» разбито на 5 неравных лотов: один в 100 МВт, три по 50 МВт и один в 25 МВт. При этом услуги по доступу только к 150 МВт сечения (2 лота – 100 и 50 МВт) гарантируются компанией в полном объеме в течение всего года. Остальные три лота (два по 50 МВт и один – 25 МВт) не гарантируются системным оператором, что означает, что они могут быть скорректированы «Укрэнерго» в оперативном порядке при возникновении аварийных ситуаций или изменении баланса мощности в Объединенной энергосистеме Украины. Стартовая цена лотов с "Бурштынского энергоострова" колеблется от 2,013 млн. грн до 16,057 млн. грн.

Кроме того, на аукцион выставлена пропускная способность сечения с Польшей «Добротворская ТЭС – Замость (Польша)» одним лотом 135 МВт. Начальная стоимость лота – 21,677 млн. грн.

Также «Укрэнерго» выставило на торги два лота пропускной способности сечения по направлению на Беларусь общим объемом 175 МВт, два лота суммарным объемом 125 МВт в направлении на Молдову и восемь лотов общим объемом 800 МВт по направлению России.

Справка УНИАН. 22 октября т.г. НКРЭ утвердила порядок проведения аукционов по доступу к сечению для экспорта электроэнергии. Порядок утвержден в последней редакции, обнародованной НКРЭ от 25 сентября т.г.

Согласно документу, организатором аукционов является системный оператор НЭК «Укрэнерго». На продажу на аукционе выставляются услуги системного оператора по обеспечению доступа к пропускной способности межгосударственных сетей мощностью, которая отвечает величине свободной пропускной способности на соответствующем сечении. Не подлежат продаже на аукционе уже используемая пропускная способность межгосударственных сетей, а также пропускная способность, которая резервируется для выполнения поставок по внешнеэкономическим контрактам, заключенным во исполнение межгосударственных