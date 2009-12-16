Нафтогаз придерживается директив Кабмина о прямых поставках

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что поставки природного газа в Украину осуществляются согласно долгосрочному контракту между компанией и ОАО «Газпром», заключенному 19 января 2009 года, в котором не предусматривается привлечение посредников к процессу поставок газа и единственным поставщиком газа в Украину определена НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины».

В сообщении отмечается, что в вопросе поставок газа из России компания четко придерживается директив правительства относительно невозможности возвращения посредников на газовый рынок.

При этом компания напоминает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО неоднократно подчеркивала, что газ в Украину из России будет поставляться исключительно на условиях прямых договоров между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». Это и зафиксировано условиями долгосрочного договора.

Компания еще раз подчеркивает, что общая позиция правительства и «Нафтогаза Украины» заключается в прямых поставках российского газа без посредников.

Ввиду того, что подобные заявления о газовых посредниках раздаются в разгар избирательной кампании, НАК «Нафтогаз Украины» в который раз обращается к политикам, органам государственной власти всех уровней и экспертам с требованием прекратить нагнетать напряженность вокруг деятельности крупнейшей бюджетообразующей компании Украины.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.