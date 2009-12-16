«Укрнафта» планирует сохранить добычу нефти на уровне этого года

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» планирует в 2010 году сохранить добычу нефти на уровне 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя правления ОАО «Укрнафта» Евгений МРОЗЕК в ходе Всеукраинской конференции «Увеличение объемов бурения нефтегазовых скважин – путь к энергетической независимости Украины».

«В 2010 году планируем выйти на показатель 2009 года», – сказал он, не уточнив при этом количественные показатели.

По словам Е.МРОЗЕКА, для увеличения добычи нефти компанией государству необходимо урегулировать вопросы, связанные с выделением земельных участков под строительство новых скважин, выделять средства на геолого-разведывательные работы и привести цены на энергоносители к экономически обоснованному уровню.

При этом он отметил, что процедура выделения земельных участков под строительство новых скважин длится от одного до трех лет. «У нас сейчас стоит девять месторождений на протяжении двух лет из-за нерешенности этого вопроса», – сказал Е.МРОЗЕК.

Также он отметил, что «в течение пяти лет государство нам не дало на геологоразведку ни копейки».

Как сообщал УНИАН, по итогам 11 месяцев 2009 года «Укрнафта» сократила добычу нефти и газового конденсата на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 2 млн. 612,7 тыс. тонн.

В 2008 году «Укрнафта» сократила добычу нефти и газового конденсата на 3,3%, или 103,9 тыс. тонн, по сравнению с 2007 годом, – до 3 млн. 57,2 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».