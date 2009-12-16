Переговоры по энергетике Тимошенко должна вести с согласия Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращает внимание премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на недопустимость проведения межправительственных переговоров по внешнеэкономическим вопросам с нарушением установленного порядка и требований институционного механизма, определенного соответствующими указами Президента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом говорится в письме В.ЮЩЕНКО к Ю.ТИМОШЕНКО.

Президент ссылается на информацию, в соответствии с которой Министерство топлива и энергетики Украины проводит работу по подготовке Меморандума о взаимопонимании между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Министерством топлива и энергетики Украины по развитию сотрудничества в отрасли геологоразведки, добычи и переработки урановых руд.

«Такие действия происходят вопреки решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июня 2009 года «О развитии рынков топливно-энергетических ресурсов в рамках реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года», введенного в действие указом Президента Украины от 27 августа 2009 года № 681, в соответствии с которым Кабинет министров Украины должен был разработать проект межправительственного соглашения по отмеченным вопросам с правительством Российской Федерации», – констатирует глава государства.

В соответствии с указаниями Кабинета министров Украины и, руководствуясь решением Украинско-российской межгосударственной комиссии от 26 августа 2009 года, которым определено, что основным документом для сотрудничества в урановой отрасли должно быть не межправительственное соглашение, а межведомственный меморандум, Минтопливэнерго Украины планирует в ближайшее время подготовить и согласовать с российской стороной окончательную редакцию меморандума.

«Указанные действия правительства противоречат положением указов Президента Украины от 14 марта 2007 года № 204, от 3 октября 2008 года № 905, от 12 мая 2009 года № 307-17т и являются антиконституционными», – отмечает В.ЮЩЕНКО.

Он напоминает, что о возможных рисках такого пути развития сырьевой базы ядерной энергетики Украины свидетельствуют недостатки предварительного варианта меморандума, проанализированного во время подготовки заседания СНБО Украины по вопросам развития рынков топливно-энергетических ресурсов в рамках реализации Энергетической стратегии Украины до 2030 года.

«Учитывая отмеченное, считаю недопустимым проведение переговоров по внешнеэкономическим вопросам с нарушением установленного порядка и требований институционного механизма, определенного соответствующими указами Президента Украины», – говорится в письме.

В связи с этим Президент требует прекратить работу Минтопливэнерго и правительства Украины по последующей разработке и согласованию меморандума и внести на утверждение проект директив на переговоры с российской стороной по межправительственному соглашению согласно соответствующим решением СНБО.

Учитывая то, что вопрос международного сотрудничества в энергетической сфере отнесен к особо важным вопросам национальной безопасности, Президент обращает внимание руководителя правительства на то, что соответствующие переговоры на межправительственном и межведомственном уровне Кабинет министров должен проводить, руководствуясь письменными директивами, утвержденными в установленном порядке Президентом Украины, а переговоры по отмеченным вопросам на корпоративном уровне – на основании правительственных документов с учетом принципов, заложенных в вышеупомянутых директивах.

Кроме того, для обеспечения постоянного контроля защиты национальных интересов, предупреждения и нейтрализации потенциальных угроз в энергетической отрасли, Президент считает необходимым включить представителей Аппарата СНБО и Секретариата Президента Украины в состав подкомиссий по вопросам топливно-энергетического комплекса и по вопросам атомной энергетики и ядерных материалов Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межведомственной комиссии.