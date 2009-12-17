Газпром намерен урегулировать разногласия с E.ON

Российский холдинг "Газпром" рассчитывает до конца 2009 года урегулировать спор со своим крупнейшим иностранным акционером - немецким энергетическим концерном E.ON, заявил в интервью Börsen-Zeitung зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев, сообщает k2kapital.

По его словам, "Газпром" готов пойти на уступки, в случае подвижек со стороны руководства E.ON. Медведев отметил, что в конечном счете все должны оказаться в выигрыше, в том числе и потребители.

В этом году E.ON-Ruhrgas импортирует из России меньше газа, чем предусмотрено долгосрочными договорами, однако Медведев выразил надежду, что нынешнее сокращение потребления газа является временным.