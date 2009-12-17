«Газпром сбыт Украина» уменьшил прогноз поставок газа

Дочернее предприятие «Газпрома» «Газпром сбыт Украина» уменьшило прогноз поставок газа в 2009 году на внутренний рынок Украины с 2,2 млрд. куб. м до 1,85 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор компании «Газпром сбыт Украина» Анатолий ПОДМЫШАЛЬСКИЙ в ходе украино-российского экономического форума, который проходит в Киеве.

По его словам, этот объем составит 10% от общего потребления газа украинскими промпредприятиями.

А. ПОДМЫШАЛЬСКИЙ напомнил, что согласно договоренностям между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» предусмотрена возможность поставки компанией «Газпром сбыт Украина» до 25% от общего объема потребления газа украинской промышленностью.

Справка УНИАН. ООО «Газпром сбыт Украина» - дочерняя компания ОАО «Газпром», созданная для работы на украинском рынке во исполнение Соглашения об урегулировании отношений в газовой сфере между Украиной и Российской Федерацией. Компания располагает действующей лицензией на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу.