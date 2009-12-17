Объемы транзита газа в 2010 году составят 116 млрд. куб. м

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует в 2010 году объемы транзита газа по территории Украины на уровне 116 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об это заявил заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН в ходе украино-российского экономического форума в Киеве.

«Независимо, когда будут подписаны эти документы (на транзит газа – УНИАН), «Нафтогаз» обеспечит надежный и бесперебойный транзит, вплоть до завершения отопительного сезона…», - сказал В.ЧУПРУН.

По его словам, за январь-ноябрь объемы транзита газа по территории Украины составили 85 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, директор компании «Газпромсбыт Украина» Анатолий ПОДМЫШАЛЬСКИЙ в ходе украино-российского экономического форума в Киеве сообщил, что, по прогнозам «Газпрома», ставка транзита газа по территории Украины с 2010 года увеличится с 1,7 до 2,8-3 долл. за тысячу кубометров на 100 км расстояния. По расчетам монополиста, аванса в объеме 2 тыс. млн. долл., который «Газпром» заплатил за транзит в 2009 году, хватит еще и на оплату этих услуг в первом квартале 2010 года.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, транзит природного газа по территории Украины в январе-ноябре 2009 года сократился на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. В 2008 году транзит природного газа по территории Украины увеличился на 3,8% по сравнению с 2007 годом.