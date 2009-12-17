НКРЭ расширила территорию деятельности «Нафтогазмережи»

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) расширила территорию ведения лицензионной деятельности по распределению природного и нефтяного газа и по поставке природного газа по регулируемому тарифу черновицкого филиала дочернего предприятия «Нафтогазмережи» НАК "Нафтогаз Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

В соответствии с решением комиссии, территория деятельности филиала ДП "Нафтогазмережи" расширена на семь районов Черновицкой области и охватывает 214 населенных пунктов.

В связи с расширением лицензионной деятельности предполагается, что филиал увеличит объем поставки природного газа на 4,5 млн. куб. м в год – до около 420 млн. куб. м.

В то же время НКРЭ отказала ОАО "Черновцыгаз" в расширении территории ведения лицензионной деятельности по распределению природного и нефтяного газа и поставке природного газа по регулируемому тарифу. Решение принято в связи с предоставлением лицензиатом недостоверной информации.

Справка УНИАН. ДП «Нафтогазмережи» – дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины», созданное в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» от 10 июня 2009 года №775. Деятельность предприятия направлена на обеспечение безопасности потребителей природного газа, выполнения Закона Украины «О трубопроводном транспорте», повышение контроля за модернизацией газопроводов и их эффективным использованием.