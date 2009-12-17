«Укрэнерго» выставит на январский аукцион 250 МВт

НЭК «Укрэнерго» выставит на месячный январский аукцион по экспорту электроэнергии, который состоится 22 декабря т.г., 250 МВт пропускной способности так называемого «Бурштынского энергоострова», который работает в синхронном режиме с UCTE и с которого Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Румынию, Словакию и Венгрию.

Об этом сказано в размещенном на официальном сайте НЭК «Укрэнерго» объявлении о проведении аукциона по доступу к пропускной способности межгосударственных электросетей Украины для экспорта электроэнергии на период с 1 по 31 января 2010 года.

Согласно сообщению, сечение «Бурштынского энергоострова» разбито на 4 неравных лота: один на 100 МВт и три по 50 МВт. При этом услуги по доступу только к 100 МВт сечения гарантируются компанией в полном объеме в течение всего января. Остальные три лота по 50 МВт не гарантируются системным оператором, что означает, что они могут быть скорректированы «Укрэнерго» в оперативном порядке при возникновении аварийных ситуаций или изменении баланса мощности в Объединенной энергосистеме Украины. Стартовая цена лотов с «Бурштынского энергоострова» колеблется в пределах от 681,876 тыс. грн. до 1 млн. 363,752 тыс. грн.

Кроме того, на аукцион будет выставлена пропускная способность сечения с Польшей «Добротвирская ТЭС – Замость (Польша)» двумя негарантированными лотами 135 и 80 МВт. Начальная стоимость лотов – 1,841 млн. грн. и 1,091 млн. грн. соответственно.

Кроме того, «Укрэнерго» выставило на торги четыре лота суммарным объемом 250 МВт в направлении на Молдову и девять лотов общим объемом 1600 МВт в направлении России.

В то же время «Укрэнерго» решило не выставлять на январский аукцион экспортное сечение по направлению на Беларусь, по которому в настоящее время в рамках межгосударственного соглашения осуществляется экспорт электроэнергии государственным предприятием «Укринтерэнерго», которое пролонгировало экспортный контракт с «Белэнерго» на 2010 год. Однако напомним, что на годовой аукцион «Укрэнерго» выставляло белорусское сечение в объеме 175 МВт, но оно не заинтересовало участников торгов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16:00 21 декабря 2009 года. Аукцион состоится 22 декабря в 15:00 (Киев, ул. Коминтерна, 27).