«Нафтогаз» продлил договоры с облгазами «ГАЗЭКС-Украина»

НАК «Нафтогаз Украины» продлил на 2010 год договоры по эксплуатации государственных газораспределительных сетей с облгазами, входящими в бизнес-контур ООО «ГАЗЭКС-Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор ДП «Нафтогазмережи» НАК «Нафтогаз Украины» Виталий ГНАТУШЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

«На сегодняшний день есть «ГАЗЭКС», который выполнил все требования по погашению долга перед НАК «Нафтогаз Украины», а также выполняет все технические нормы по обслуживанию сетей. И на сегодняшний день договор «Нафтогаза» с «ГАЗЭКСом» продлен», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что при непогашении облгазами до 1 декабря долгов за газ перед НАК «Нафтогаз Украины» в общем объеме до 8 млрд. грн. они будут лишены права продавать газ хозяйствующим субъектам, а если долг не будет погашен и позже, то с 1 января облгазы будут лишены лицензии на продажу и транспортировку газа.

Премьер подчеркнула, что большинство облгазов, которые имеют долги перед НАК «Нафтогаз Украины», принадлежат представителям Партии регионов.

«75% облгазов принадлежат группе: ФИРТАШ, БОЙКО, ВОРОНИН и еще несколько героев. Это прямые депутаты Партии регионов. Они задолжали за газ 5,195 млрд. грн. – запомните эту цифру. Все это пошло им в карман. Потому что народ платит и все потребителя платят (за газ), только они не платят, и оставляют все на своих счетах, а не на счетах «Нафтогаза». Кроме того, у нас есть еще такая группа «ГАЗЭКС», у которой есть пакеты в «Днепрогазе», «Донецкгоргазе», «Криворожгазе», «Харьковгазе», «Харьковгоргазе» - это господин ВЕКСЕЛЬБЕРГ. Он задолжал стране миллиард гривень, что тоже не мало», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением (№775 от 10 июня 2009 г.) передал на баланс дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" государственные газораспределительные сети 43 региональных газоснабжающих компаний (обл- и горгазы).

Справка УНИАН. В бизнес-контур ООО «ГАЗЭКС-Украина» входят: ОАО «Криворожгаз», «Донецкгоргаз», «Днепрогаз», «Харьковгаз», «Харьковгоргаз».

ГАЗЭКС (Россия) – самостоятельное бизнес-направление «КЭС-Холдинга», на сегодняшний день крупнейшая в СНГ частная компания, работающая в секторе газораспределения. Создана в 2005 году на базе нескольких газораспределительных региональных предприятий.

«КЭС-Холдинг» входит в группу компаний «РЕНОВА», которая является ведущей российской бизнес-структурой в сфере управления активами. Президент ЗАО «РЕНОВА» – Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ.