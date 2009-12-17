«Нафтогаз» передаст «Нафтогазмережи» газовые сети

НАК «Нафтогаз Украины» планирует до конца 2009 года передать в пользование своему дочернему предприятию «Нафтогазмережи» газовые распределительные сети еще в четырех областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор ДП «Нафтогазмережи» НАК «Нафтогаз Украины» Виталий ГНАТУШЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

«В планах у нас в ближайшее время еще четыре облгаза - это Днепропетровск, Львов, Закарпатье и Николаев. Мы сейчас комплектуем наши филиалы техникой, аппаратурой и оборудованием. По остальным - сейчас составляем график передачи сетей…», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября НАК «Нафтогаз Украины» передала газовые сети от ОАО «Винницагаз» ДП «Нафтогазмережи».

Справка УНИАН. ДП «Нафтогазмережи» – дочернее предприятие Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», созданное в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» от 10 июня 2009 года №775. Деятельность предприятия направлена на обеспечение безопасности потребителей природного газа, выполнение Закона Украины «О трубопроводном транспорте», повышение контроля за модернизацией газопроводов и их эффективным использованием.