"Укрэнерго" не сможет заключить договора на экспорт

Судебный запрет на заключение госпредприятием "НЭК "Укрэнерго" договоров с победителями аукционов по продаже права доступа к межгосударственным сетям для дальнейшего экспорта электроэнергии продолжает действовать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам сегодня в Киеве директор госпредприятия "Укринтерэнерго" Валентин БОНДАРЕНКО.

"Определение хозсуда Киева, запрещающее "Укрэнерго" заключать договора на доступ к межгосударственному сечению с победителями соответствующих аукционов, никто не отменял. Судебный запрет продолжает действовать, поэтому в случае подписания контрактов "Укрэнерго" будет нарушать закон", – сказал он.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что ООО "Востокэнерго" обжаловало указанное определение суда, В.БОНДАРЕНКО заявил: «Во-первых, "Востокэнерго" не является стороной данного судебного спора, а во-вторых, сам факт обжалования не приостанавливает действие судебного запрета, а также исполнительное производство по принудительному исполнению определения».

Директор «Укринтерэнерго» уточнил, что Государственная исполнительная служба 15 декабря т.г. открыла исполнительное производство. Соответствующее постановление было должным образом передано "Укрэнерго". По словам В.БОНДАРЕНКО, "Укрэнерго" в установленном порядке получило от исполнительной службы требование, запрещающее организатору проведения аукционов заключать договора, контракты и любые другие соглашения на основании проведенных торгов.

В.БОНДАРЕНКО также напомнил, что в 2002 году с целью организации работы энергоострова Бурштынской ТЭС было заключено трехстороннее техническое соглашение, сторонами которого являются "Укрэнерго", "Укринтерэнерго" и системный оператор Польши – компания PSE Operator, представляющая в этом соглашении UCTE. В этой связи он отметил, что "Укрэнерго" и "Укринтерэнерго" несут солидарную ответственность за функционирование энергоострова Бурштынской ТЭС.

Кроме того, директор "Укринтерэнерго" сообщил, что по имеющейся у него информации на момент проведения аукциона 16 декабря т.г. не действовал утвержденный Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) порядок проведения торгов, так как определение Окружного административного суда Киева, приостановившее действие соответствующего постановления НКРЭ, действительно было отменено, но уже после завершения аукциона.

В.БОНДАРЕНКО заявил, что "Укринтерэнерго" сделает все возможное для выполнения выгодных действующих внешнеэкономических контрактов на экспорт электроэнергии и недопущения применения к госпредприятию штрафных санкций со стороны европейских энергокомпаний. «На кону не только экономическая составляющая вопроса, но и репутация Украины как надежного поставщика энергоресурсов», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, "Укринтерэнерго" на прошлой неделе обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к "Укрэнерго" с целью принудить системного оператора к обеспечению выполнения внешнеэкономических контрактов "Укринтерэнерго" в технической части.

Суд в целях обеспечения иска "Укринтерэнерго" запретил "Укрэнерго" заключать договора с победителями аукционов по продаже права доступа к межгосударственным сетям до рассмотрения спора по сути.

"Укрэнерго" 16 декабря т.г. провело первый аукцион по продаже права доступа к межгосударственным линиям электропередачи (ЛЭП) для дальнейшего экспорта электроэнергии. Его победителями были признаны ООО "Востокэнерго", ОАО "Западэнерго" и "Укринтерэнерго", которое также приняло участие в этом аукционе.