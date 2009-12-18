Чернобыльские проекты поддержат

Европейский банк реконструкции и развития, Европейская комиссия и страны «Большой восьмерки» создали контактную группу, которая будет привлекать доноров к финансированию чернобыльских проектов в следующем году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, об этом сообщил сегодня директор Департамента по вопросам ядерной безопасности ЕБРР Винс НОВАК на очередном заседании рабочей группы Совместного комитета «Украина – ЕБРР», которое состоялось в МЧС под председательством министра Владимира ШАНДРЫ.

По словам В.НОВАКА, уже состоялось первое заседание этой группы, а в январе состоится следующее, которое будет проходить в Украине.

Во время встречи обсуждались вопросы реализации проектов Плана мер «Укрытие», в частности, ход работ на строительстве хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) и на строительстве завода по переработке жидких радиоактивных отходов (ЗПЖРО). Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос перерегистрации Проекта ядерной безопасности ЧАЭС, срок действия которого истекает 31 декабря 2009 года.

В.ШАНДРА поблагодарил ЕБРР за неоценимую помощь, которую банк предоставляет в вопросах реализации международных проектов на площадке ЧАЭС.

«Те 135 миллионов евро, которые банк изыскал возможность профинансировать на проекты ЧАЭС из собственных средств, стали четким сигналом для доноров по наполнению дополнительными взносами фонда «Укрытие» и счета «Ядерная безопасность», необходимых для завершения проектов», - отметил В.ШАНДРА.