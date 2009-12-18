Мировые цены на нефть снизились более чем на доллар

Снижение нефтяных цен более чем на доллар отмечено было вчера на ведущих мировых товарных рынках по обе стороны Атлантики. На лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость поставок смеси Брент опустилась по итогам сегодняшней торговой сессии на 1,83 долл до отметки в 72,46 доллара за баррель, сообщает ИТАР-ТАСС.

В то же время на Нью-Йоркской товарной бирже, где торги по-прежнему продолжаются, контракты на поставки в январе подешевели на 1,34 долл, и цена нефти на промежуточной отметке торговой сессии составила 71,32 доллара за баррель. Таким образом, цены на "черное золото" продемонстрировали снижение на 2 проц.

Цены на энергоноситель упали на фоне серьезного роста курса американской валюты, который затмил сегодня влияние таких факторов, как объявленное в среду значительное, на 3,7 млн баррелей, снижение объемов запасов нефти в США и достаточно ощутимое похолодание, которые должны были бы привести к росту стоимостей поставок. Доллар на фоне оптимистичных оценок состояния экономики США, высказанных вечером в среду ФРС, достиг сегодня по отношению к евро максимального значения за более чем 3,5 месяца.