Долги «Киевэнерго» за газ превысили 1 млрд. грн.

Задолженность АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный в 2008-2009 гг., составляет 1,02 млрд. грн. (уровень оплаты в 2009 г. - 63%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) за природный газ, потребленный в прошлом отопительном сезоне (2008-2009 гг., с 01.10.2008), на сегодня составляет 2,34 млрд. грн. (уровень оплаты – 74%). Долги предприятий ТКЭ с начала нового отопительного сезона (2009-2010 гг., с 01.10.2009) - 1,32 млрд. грн. (уровень оплаты – 44%).

Компания отмечает, что самые большие долги за природный газ прошлого отопительного сезона имеют предприятия ТКЭ Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Луганской, Одесской областей, г. Киева (без АЭК «Киевэнерго»), Ровенской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Сумской областей.

В новом отопительном сезоне больше всего задолжали за природный газ предприятия ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Одесской, Киевской областей.

Также в сообщении отмечается, что неудовлетворительные расчеты за газ являются следствием низкого уровня финансово-хозяйственной деятельности предприятий ТКЭ и неэффективного руководства ими со стороны местных органов власти.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.