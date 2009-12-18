С 11 по 18 декабря 2009 года средние по Украине розничные цены на бензины снизились на 1,0-1,5% (в среднем на 1,3%), а на дизельное топливо увеличились на 0,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 11 по 18 декабря 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – снизились на 1,5% - с 5,96 грн./литр до 5,87 грн./литр

Бензин А-92 – снизились на 1,2% - с 6,49 грн./литр до 6,41 грн./литр

Бензин А-95 – снизились на 1,0% - с 6,99 грн./литр до 6,92 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 0,7% - с 5,65 грн./литр до 5,69 грн./литр

Напомним, в год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.