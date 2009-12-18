Газпром перечислит 625 млн. долл. Беларуси в феврале

"Газпром" перечислит 625 миллионов долларов Белоруссии за свою долю в "Белтрансгазе" в феврале 2010 года, сообщил вице-премьер РФ Игорь Сечин, сообщает РИА Новости. "Перечисление транша в 625 миллионов долларов примерно должно состояться в феврале", - сказал Сечин.

По его словам, белорусская сторона сможет распоряжаться этими средствами по своему усмотрению, в частности, потратить их на компенсацию повышения цены за российский газ.

"Газпром" в мае 2007 года заключил с Госкомимущества Белоруссии договор купли-продажи 50% акций ОАО "Белтрансгаз" за 2,5 миллиарда долларов равными долями в течение четырех лет. Сейчас "Газпром" владеет 37,5% акций ОАО "Белтрансгаз", в 2010 году сделка будет завершена.