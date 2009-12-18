«Нафтогаз» преобразован в публичное акционерное общество

Кабинет министров Украины своим постановлением внес изменения в Устав НАК «Нафтогаз Украины», согласно которым компания реорганизована из открытого акционерного общества в публичное акционерное общество.

Соответствующее постановление Кабмина (№1354 от 2 декабря) опубликовано на правительственном портале.

Согласно документу, уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» увеличен в 4,3 раза – с 5 млрд. 564,714 млн. грн. до 24 млрд. 164,714 млн. грн.

Кроме того, в устав также внесены другие изменения, связанные со вступлением в силу весной этого года закона «Об акционерных обществах», согласно которому все АО в течение двух лет должны реорганизоваться либо в публичные, либо в частные АО.

В соответствии с постановлением, НАК «Нафтогаз Украины» по согласованию с Кабмином утверждает задания своим представителям на голосование на общих собраниях акционеров и заседаниях наблюдательных советов ОАО «Укрнафта» и «Укртранснафта», а также ГАО «Черноморнафтогаз» по вопросам изменения размера уставного капитала, проведения дополнительной эмиссии акций, распределения прибыли, избрания главы правления, реорганизации и учреждения этими обществами других юридических лиц или приобретения их акций и долей.

Вместе с тем, в документе отмечено, что НАК «Нафтогаз Украины» по согласованию с правительством также может принять решения о передаче госимущества в уставные капиталы ОАО «Укрнафта» и «Укртранснафта» и ГАО «Черноморнафтогаз».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.