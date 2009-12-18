Нафтогаз отказал Секретариату Президента предоставить "газовые" дополнения

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что НАК «Нафтогаз Украины» отказался предоставить по требованию Секретариат Президента подписанные дополнения к газовым контрактам от 19 января 2009 года, в которых зафиксировано неприменение к украинской стороне штрафных санкций за недобор российского газа, а также о снижении потребления газа в 2010 году до 33,75 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«11 декабря мы получили от «Нафтогаза Украины» документ о том, что он не может предоставить для ознакомления Президента копии дополнений к контрактам без согласия российской стороны», - сказал он.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что «это беспрецедентный случай, когда глава компании пишет, что необходимо взять разрешение у российской стороны».

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что мы являемся свидетелями того, что «Нафтогаз Украины» «больше подчинен иностранному государству, а не Украине».

«Или мы являемся свидетелями того, что ГТС Украины и НАК «Нафтогаз Украины» в целом подчинены интересам иностранного государства?», - добавил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" и "Нафтогаз Украины" 25 ноября подписали дополнение к контракту от 19 января 2009 года, в соответствии с которым объем поставок газа в Украину в 2010 году снижен до 33,75 млрд. кубометров с прежде планировавшихся контрактом 52 млрд. кубометров. Также стороны закрепили отсутствие штрафных санкций по объемам потребления газа "Нафтогазом Украины" в 2009 году. Если бы штрафные санкции были применены, то Украине пришлось бы заплатить от 5,8 млрд. долл. (оценка "Нафтогаза") до 7,8 млрд. долларов (оценка Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО).

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 до 2019 года включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены со понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена - 450 долл. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.