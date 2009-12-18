Украина в январе-ноябре т.г. сократила экспорт электроэнергии на 49,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 3,575 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. экспорт электроэнергии сократился на 23,3%, по сравнению с ноябрем 2008 г., до 497,4 млн. кВт/ч.

В январе-ноябре т.г. экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился на 44,9% – до 1,159 млрд. кВт/ч, в Словакию – на 18,4, до 1,289 млрд. кВт/ч, в Румынию – в 2 раза, до 33,5 млн. кВт/ч.

Кроме того, с 23 июня т.г. в Беларусь было поставлено 997,9 млн. кВт/ч. В период с 1 по 12 июня т.г. а также с 1 сентября по 1 декабря в Польшу было поставлено 201,5 млн. кВт/ч.

Коммерческие перетоки электроэнергии в Молдову за 11 месяцев т.г. составили 6,1 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. В настоящее время Украина экспортирует электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляет ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупает ее на Оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) тарифу.

В 2008 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 14,5% по сравнению с 2007 годом – до 7,868 млрд. кВт/ч. В стоимостном отношении объемы экспорта украинской электроэнергии в 2008 году выросли на 26,8%, или 101,6 млн. долл., – до 480,4 млн. долл.

В 2007 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 11,8%, или 1 млрд. 236,6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом, до 9 млрд. 200,4 млн. кВт/ч.

В 2006 году Украина экспортировала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 24,9%, или 2 млрд. 78,8 млн. кВт/ч больше, чем в 2005 году.