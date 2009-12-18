Совмин ЕС одобрил вступление Украины в Энергетическое сообщество

Совет министров Европейского Союза единогласно одобрил присоединение Украины к Соглашению об Энергетическом сообществе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики со ссылкой на министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА, который сегодня принимал участие в заседании Совета министров ЕС в Загребе.

Как сообщили в пресс-службе, окончательно вступление Украины в сообщество будет оформлено после ратификации Верховной Радой соответствующего соглашения.

Соглашение об Энергетическом сообществе было подписано в октябре 2005 года. На основе документа участники договора создали единый свод правил функционирования рынков электроэнергии и газа - от ценообразования до создания стратегических запасов энергоносителей. В объединение входят 27 стран ЕС и балканские государства.