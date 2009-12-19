Ющенко снова раскритиковал газовые договоренности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что закон о запрещении приватизации газотранспортной системы Украины не сможет спасти ГТС, если Россия будет апеллировать к международным соглашениям.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал во время общения с жителями Винницы.

Президент в очередной раз раскритиковал газовые контракты, заключенные между Украиной и Россией.

При этом он отметил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не могла не знать, что тариф на транзит российского газа в размере 1,7 доллара за транспортировку 1 тыс. кубометров газа на 100 км приведет к убыточности НАК «Нафтогаз Украины».

«Почему нужно «Нафтогаз» видеть убыточным? Почему можно ставить вопрос перед ним о его будущей деятельности как банкрота? А потому что НАК «Нафтогаз» является крупнейшей в Европе газотранспортной системой», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он отметил, что на сегодняшний день нет никаких изменений в контрактах, которые предусматривали бы, что Россия не будет требовать от Украины уплаты 7,5 млрд. долларов штрафа за недобор газа.

«И то, что мы имеем закон, который не позволяет изымать (ГТС. – УНИАН), – нас об этом никто не будет спрашивать, если есть международное соглашение. Международное соглашение стоит по классу всегда выше национального законодательства. Это и к гадалке не ходи, это мировая норма», - сказал Президент.