Польский вице-премьер обещает заблокировать газовый договор с Россией

Лидер «Польской крестьянской партии» (PSL) и заместитель премьер-министра Польши Вальдемар ПАВЛЯК заявил о намерении заблокировать согласованный на прошлой неделе новый газовый договор с Россией в случае, если национальные газовые компании стран не разрешат ряд спорных вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских СМИ, В.ПАВЛЯК, в частности, потребовал уплаты «Газпромом» около 100 млн. долларов долга за транзит российского газа, предоставления документа о новых тарифах транспортировки газа из РФ польской территорией и уменьшения цены на газ для Польши.

«Нет оснований для того, чтобы завершить международную процедуру до тех пор, пока не будут согласованы PGNiG и «Газпромом» гарантирующие для Польши выгодные условия бывших и будущих расчетов», - сказал он на неожиданно созванной в пятницу пресс-конференции.

«Заблокирую ратификацию газового договора с РФ пока PGNiG и «Газпром» не разрешат спорных моментов», - добавил он.

50-ти летний В.ПАВЛЯК, который в начале 90 годов дважды назначался премьером Польши, также заявил о «саботаже» среди польских переговорщиков, некоторые из которых предоставляли не точные данные во время переговоров с россиянами.

«Не должно быть так, что некоторые особы, компании, советники выступают в разных оркестрах», - сказал он.

По данным издания Gazeta Wyborza, только В.ПАВЛЯК может подать формальную заявку на утверждение согласованного после почти года переговоров с россиянами нового договора о поставках газа в Польшу.

Как сообщал УНИАН, в прошлый четверг польские власти заявили о завершении газовых переговоров с российской стороной и планируемом ближайшем временем их утверждением на правительственном уровне.

В начале декабря В.ПАВЛЯК, партия которого с конца 2007 года входит в правительственную коалицию с «Общественной платформой» обвинил российскую сторону в затягивании утверждения договора, согласованного национальными компаниями еще в октябре.

По данным СМИ, тогда российская сторона выдвинула новые требования для завершения переговоров.

Справка УНИАН. В конце октября польский PGNIG и «Газпром» договорились продлить межправительственный контракт на 15 лет до 2037 года и увеличить объемы ежегодных поставок с 8-9 до 10,27 млрд. кубометров газа, начиная со следующего года.

Польский Президент Лех КАЧИНСЬКИЙ и оппозиция раскритиковали документ, заявляя, что он перечеркивает планы диверсификации газовых поставок в Польшу, которая почти весь импортируемый газ покупает у РФ.

Польша с начала текущего года недополучает 25% газового импорта, который страна покупала у швейцарского трейдера «РосУкрЭнерго», 50% пакет которого контролирует «Газпром».

В октябре PGNIG заявляла о возможном дефиците газа текущей зимой в объеме около 0,5 млрд. кубометров газа в случае, если не удастся договориться о дополнительных поставках с "Газпромом".