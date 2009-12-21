Россия выдала разрешение на строительство «Северного потока»

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) выдала разрешение на строительство морского участка российской секции морского газопровода «Северный поток» (Nord Stream).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании Nord Stream AG, через российские воды пройдет 123 км газопровода.

Отмечается, что в рамках процесса получения разрешений в России документация по проекту Nord Stream прошла процедуры Государственной экологической экспертизы в ноябре 2008 г., а также Главной государственной экспертизы России в мае 2009 г. и получила положительные заключения обеих государственных экспертиз.

Кроме того, при реализации проекта Nord Stream Россия следует всем положениям международной Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). В соответствии с данной Конвенцией Россия в 2006-2009 гг. участвовала в международных консультациях по проекту вместе со всеми странами Балтийского региона. Масштабный консультационный процесс стал гарантом того, что все возможные трансграничные экологические воздействия проекта были всесторонне оценены и минимизированы. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации - компетентный орган по Конвенции Эспо в России - обеспечило доступ общественности к трансграничному экологическому отчету (отчету Эспо) на русском языке и провело общественные слушания в Выборге 28 апреля 2008 г.

Как сообщал УНИАН, Россия - четвертая из пяти стран, разрешения от которых необходимы для строительства газопровода «Северный поток». До сих пор разрешения не выдала Германия. Дания первая выдала разрешение на реализацию проекта 20 октября 2009 г. Правительства Финляндии и Швеции выдали разрешения на использование своих исключительных экономических зон 5 ноября 2009 г.

Справка УНИАН. Газопровод «Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км.

Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода пропускной способностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год, начало строительства – на первую половину 2010 года.

Акционерами компании-оператора проекта Nord Stream AG являются российский "Газпром" - 51%, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 20%, а также нидерландская Gasunie - 9%.