Украина и РФ полностью подготовили к подписанию контракт

Украина и Россия полностью согласовали и подготовили к подписанию долгосрочный контракт на поставки топлива для украинских АЭС после 2010 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом говорится в отчете ОАО «ТВЭЛ» по итогам коммерческой деятельности в 2009 году, где отмечены ключевые результаты работы на внешних рынках.

Документ предусматривает обеспечение российскими топливосборками (ТВС) минимум 12 энергоблоков в течение 10 лет.

Также разработано обоснование целей инвестирования в проект типового регионального завода по фабрикации топлива за рубежом.

ОАО «ТВЭЛ» сообщает, что намерен участвовать в конкурсной процедуре в Украине по выбору партнера для строительства завода.

Кроме того, говорится в документе, успешно осуществляется реализация лицензионного договора на передачу Украине технологии производства комплектующих ТВС из нержавеющей стали. Изготовление первой квалификационной партии изделий запланировано на 2010 год.

Напомним, 24 ноября с. г. министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщил, что долгосрочный контракт между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» на поставку свежего ядерного топлива для украинских АЭС после 2010 года будет подписан в первом квартале следующего года.

Справка УНИАН. На данный момент монопольным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ».

В марте 2008 года НАЭК «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали контракт на поставки ядерного топлива с 2011 года. Контракт предусматривает поставки ядерного топлива производства американской компании для реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС на протяжении 2011-2015 годов для обеспечения ежегодной плановой перезагрузки не менее трех энергоблоков.