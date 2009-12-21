«Электротяжмаш» изготовит турбогенератор для Луганской ТЭС

Киев. 21 декабря. УНИАН. ГП «Завод «Электротяжмаш», один из крупнейших в мире производителей турбо-, гидрогенераторов и тяговых электродвигателей, начало изготовление турбогенератора мощностью 210 МВт для Луганской ТЭС, которая входит в состав компании «Востокэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия со ссылкой на директора завода Виталия ЧЕРЕДНИКА.

По его информации, оборудование было запущено в производство еще до подписания контракта.

«Победив в тендере, мы приступили к изготовлению продукции, учитывая, что сроки поставки сокращены, и график производства очень напряженный», - отметил он.

Первоначально планировалось, что новое оборудование будет вводиться в эксплуатацию в марте 2011 года, однако позднее сроки поставки были сокращены до октября 2010 года, поскольку модернизированный блок планируется запустить в 2010 году ко Дню энергетика, который отмечается 22 декабря.

Как сообщал УНИАН, «Электротяжмаш» победил в тендере на реконструкцию турбогенератора Луганской ТЭС, в ходе которой мощность оборудования увеличится с 200 до 210 МВт.

«Электротяжмаш» намерен активно участвовать и в дальнейшей реконструкции этой электростанции. Общая установленная мощность Луганской ТЭС, которая является одной из крупнейших тепловых электростанций Украины, составляет 1450 МВт (5 энергоблоков мощностью 200 МВт, 2 по 175 МВт, и 1 – 100 МВт). Энергоблоки были построены в 1950-1960-е годы и оборудованы турбогенераторами «Электротяжмаша».

«Электротяжмаш» также активно участвует в реконструкции других электростанций «Востокэнерго». Так, на Зуевской ТЭС «Электротяжмаш» участвовал в модернизации двух блоков с увеличением их мощности с 300 МВт до 325 МВт. На протяжении 2008-2009 годов завод принял участие в реконструкции двух энергоблоков Кураховской ТЭС мощностью по 200 МВт и недавно подписал контракт на реконструкцию до конца первого квартала будущего года еще одного турбогенератора такой же мощности.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Завод «Электротяжмаш», основанное в 1946 году в Харькове, является единственным в Украине разработчиком и производителем турбогенераторов для атомных и тепловых электростанций, гидрогенераторов и гидрогенераторов-двигателей для гидро- и гидроаккумулирующих электростанций. Специализируется на производстве электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, буровых установок, экскаваторов, водяных насосов, оросительных каналов, а также на выпуске комплектного тягового электрооборудования для тепловозов, электровозов, дизель-поездов.

Продукция «Электротяжмаша» эксплуатируются более, чем в 40 странах мира. В Украине генераторами "Электротяжмаша" укомплектовано свыше 70% тепловых и около 80% гидроэлектростанций. Продукция предприятия сертифицирована на соответствие стандартам международной системы качества ISO 9001:2008. Объем производства в 2008 году составил 694 млн. грн. (в 2007 году — 475 млн. грн.). На предприятии занято около 5,5 тыс. человек.

ООО «Востокэнерго» - первая и единственная в Украине частная энергогенерирующая компания, занимающая четвертую часть рынка электроэнергии, производимой тепловыми электростанциями Украины. Эксплуатирует три тепловые электростанции – Зуевскую, Кураховскую и Луганскую суммарной мощностью свыше 4100 МВт. С 2007 "Востокэнерго" реализует масштабную программу модернизации всех энергоблоков. Входит в состав компании ДТЭК, энергетического подразделения финансово-промышленной группы СКМ. На предприятиях «Востокэнерго» занято около 6 тыс. человек.