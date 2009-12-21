Эксперт: В начале года может быть создан фиктивный газовый конфликт

В начале 2010 года может быть создан фиктивный газовый конфликт между Украиной и Россией, чтобы премьер-министры двух стран - Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН - его “красиво” решили.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал председатель правления Альянса "Новая энергия Украины” Валерий БОРОВИК.

По его словам, Украина имеет все шансы в начале следующего года избежать газового конфликта с Российской Федерацией, которая на последних переговорах в январе 2009 года добилась для себя важнейших уступок от украинцев. „На сегодняшний день нет большого предмета торга”, - сказал он.

В.БОРОВИК отметил, что Украина после подписанного в январе контракта платит „высокие” цены на газ и будет вынуждена перейти на предоплату в случае задержки оплаты „голубого топлива” за предыдущий месяц. „Сегодня выкачивается из бюджета все, что можно, чтобы платить за газ”, - заметил он.

Кроме этого, по мнению эксперта, российские власти решили поддержать на выборах Президента Украины действующего украинского премьера Юлию ТИМОШЕНКО и поэтому, скорее всего, не будут идти на конфликт.

Однако В.БОРОВИК допускает создание фиктивного газового конфликта: „Или не будет ничего и будут говорить: “Первый раз в истории правления нового Президента у нас все стабильно благодаря Юлии Владимировне”, или другой вариант - будет конфликт, и красиво, на белых конях Юлия Владимировна и Владимир ПУТИН его решат”.

Альянс «Новая энергия Украины» создан как добровольная общественная инициатива с целью построения качественно новой политики энергоэффективности и энергосбережения в связи с интеграцией Украины в мировое содружество в условиях растущего дефицита топливно-энергетических ресурсов планеты.

Первоочередной задачей участники Альянса считают удовлетворение потребностей граждан в доступных энергетических услугах, тепле и комфорте.