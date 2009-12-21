РФ будет вынуждена присоединиться к Энергохартии

Украинская власть сможет использовать участие в Энергетической хартии для внедрения европейских принципов сотрудничества во время переговоров со своим главным поставщиком „голубого топлива” - российским „Газпромом”.

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил председатель правления Альянса "Новая энергия Украины” Валерий БОРОВИК.

„Украина всегда может сказать: мы подписали такие документы, поэтому мы должны действовать по этим правилам”, - сказал он.

Эксперт положительно оценил присоединение Украины к Энергетической хартии, отметив, что согласие на вступление украинцев в эту организацию свидетельствует о том, что государство добросовестно выполняет свои обязательства страны-транзитера.

В.БОРОВИК отметил, что во время двух газовых конфликтов между Украиной и Россией поставки газа в Европу приостанавливались не по вине украинцев.

„На сегодняшний день по вине Украины ни разу не были прекращены поставки”, - сказал он.

По его словам, в первом конфликте 2006 года украинцы имели право отбирать дополнительный газ согласно подписанному с „Газпромом” контракту, а в 2009 году европейские страны недополучали газ из-за того, что россияне просто перекрыли его поставку.

Эксперт выразил мнение, что россияне также будут вынуждены присоединиться к Энергетической хартии из-за прогнозируемого в ближайшие 5 лет профицита свыше 200 млрд. кубометров газа в мире и развития новых источников энергии.

„Завтра они будут вынуждены договариваться, чтобы эти ресурсы у них забирали, потому что эта энергия (газ, нефть) не будет выгоднее”, - сказал В.БОРОВИК.

Он добавил, что экономически более выгодный новый источник энергии может появиться в мире уже в ближайшие 2-3 года.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2009 года Совет министров Энергетического содружества одобрил присоединение Украины и Молдовы. Окончательное присоединение этих двух стран состоится после того, как они преодолеют разногласия, которые остаются между их законодательством и законодательством Европейского Союза о газовом рынке, а также проведут необходимые процедуры по ратификации присоединения.

Соглашение об Энергетическом содружестве было подписано в октябре 2005 года в Афинах и вступило в силу 1 июля 2006 года.

На сегодняшний день к соглашению присоединились 14 стран-членов ЕС и 7 стран Западных Балкан.