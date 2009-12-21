Нефть дорожает после заявлений главы ОПЕК

Стоимость нефти в ходе торгов в Нью-Йорке в понедельник выросла до 73,51 доллара после заявления генерального директора ОПЕК Абдаллы Салем эль-Бадри (Abdalla Salem el-Badri) о сохранении квот на добычу на прежнем уровне, сообщает Франс Пресс.

В ходе электронных торгов в Нью-Йорке цена нефти с поставкой в январе выросла на 15 центов, или на 0,2%, до 73,51 доллара за баррель. Нефть марки Brent с январской поставкой в Лондоне выросла на 48 центов, или на 0,7%, до 73,61 доллара за баррель. Накануне в Нью-Йорке цена выросла на 71 цент - до 73,36 доллара за баррель, в Лондоне - на 38 центов, до 73,75 доллара за баррель на фоне сообщений о захвате иранскими военными нефтяного месторождения в Ираке, являющегося предметом пограничного спора между двумя странами.

Во вторник, 22 декабря, страны-участники ОПЕК проведут встречу в Луанде (Ангола). На встрече будут обсуждаться цены на нефть, которые более чем удвоились с тех пор, как ОПЕК из-за глобальной рецессии установила жесткие квоты на добычу около года назад.

В состав ОПЕК, на долю которого приходится около 40% мировой добычи нефти, входят 12 стран: Алжир, Ангола, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.