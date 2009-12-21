Оптовые цены на бензин в Украине упали

С 14 по 21 декабря т.г. средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 4,0-5,6% (в среднем на 4,6%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 14 по 21 декабря 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – снизились на 5,6%, или на 400 грн./тонна - 6720 грн./тонна

Бензин А-92 – снизились на 4,6%, или на 360 грн./тонна - до 7540 грн./тонна

Бензин А-95 – снизились на 4,0%, или на 320 грн./тонна - до 7750 грн./тонна

Дизельное топливо – снизились на 4,1%, или на 260 грн./тонна - до 6030 грн./тонна.

Напомним, в год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.