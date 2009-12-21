Членство Украины в Энергетическом содружестве подтолкнет реформы

Членство в Энергетическом содружестве должно быть положительным для Украины, так как будет стимулировать реформы энергетического сектора в стране.

Так прокомментировали УНИАН решение Совета министров европейского Энергетического содружества о присоединении к этой организации Украины аналитики инвестиционной группы (ИГ) "Сократ".

По их мнению, содружество потребует привести законы, регулирующие энергетический сектор в Украине, в соответствие с законами, действующими в ЕС. По словам аналитиков ИГ "Сократ", краткосрочным результатом принятия Украины в содружество может стать уменьшение рисков возникновения серьезных конфликтов между Россией и Украиной в вопросах поставок газа.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2009 года Совет министров Энергетического содружества одобрил присоединение Украины и Молдовы к этой организации. Окончательное присоединение этих двух стран состоится после того, как они преодолеют разногласия, которые остаются между их законодательством и законодательством Европейского Союза о газовом рынке, а также проведут необходимые процедуры по ратификации присоединения.

Энергетическое содружество создано для распространения опыта внутреннего энергетического рынка ЕС на Юго-Восточную Европу и содействие привлечению инвестиций в энергетическую отрасль стран-участниц соглашения.