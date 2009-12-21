Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока»

Сегодня компания «Nord Stream AG» получила разрешение на строительство 50-километрового участка газопровода «Северный поток» общей протяженностью 1223 км в территориальных водах Германии с точкой выхода на берег в Любмине (недалеко от Грайфсвальда).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Nord Stream AG», в ближайшие несколько недель ожидается получение второго разрешения на строительство 31-километрового участка газопровода в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии, а также второе разрешение от Финляндии.

Отмечается, что разрешение на осуществление работ по строительству газопровода «Северный поток» в территориальных водах Германии стало результатом широкомасштабного трехлетнего процесса оценки воздействия на окружающую среду и сотрудничества компании «Nord Stream AG» с Управлением горнодобывающей промышленности Стралсунда, правительством земли Мекленбург – Западная Померания, а также с другими заинтересованными сторонами и широкой общественностью.

Разрешение на строительство участка газопровода в территориальных водах Германии c точкой выхода на берег в Любмине (недалеко от Грайфсвальда) выдано Управлением горнодобывающей промышленности Стралсунда.

Второе разрешение в ИЭЗ Германии должно быть выдано Федеральным агентством морских и гидрографических исследований.

Как сообщал УНИАН, Дания первая выдала разрешение на реализацию этого проекта 20 октября 2009 г. Правительства Финляндии и Швеции выдали разрешения на использование своих исключительных экономических зон 5 ноября 2009 г. 18 декабря Россия такое разрешение получено от РФ.

Справка УНИАН. Газопровод «Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км.

Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода пропускной способностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год, начало строительства – на первую половину 2010 года.

Акционерами компании-оператора проекта Nord Stream AG являются российский "Газпром" - 51%, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 20%, а также нидерландская Gasunie - 9%.