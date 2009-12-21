«Энергоатом» и китайская CGNPC парафировали меморандум

НАЭК «Энергоатом» и Китайская гуандунская ядерно-энергетическая корпорация (CGNPC) парафировали меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены направления сотрудничества между компаниями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, парафирование документа состоялось в ходе визита официальной делегации китайской компании в Киев в середине декабря. Ожидается, что окончательно документ будет подписан сторонами в январе 2010 года.

В ходе встреч с представителями китайской компании обсуждались, в частности, вопросы строительства новых мощностей, развития ветровой энергетики, а также возможность обмена опытом эксплуатации энергоблоков АЭС, организации подготовки и повышения квалификации персонала.

Генеральный директор дочерней компании китайской корпорации CGNWP Ширли ЛИУ ознакомила украинских специалистов с организацией работы ветровых электростанций. Она отметила, что CGNPС заинтересована в долгосрочном сотрудничестве и углублении взаимоотношений с НАЭК «Энергоатом» в сфере развития ветровой энергетики.

В свою очередь, украинская сторона проинформировала участников совещания о состоянии и перспективах развития ветровой энергетики в Украине. Президент компании Юрий НЕДАШКОВСКИЙ отметил, что развитие ветровой энергетики поддерживается на государственном уровне, а высокий тариф на электроэнергию ВЭС делает эту отрасль инвестиционно привлекательной.

На встрече в обособленном подразделении «Атомпроектинжиниринг» стороны обсудили строительство новых энергоблоков АЭС как в Украине, так и в Китае.

Справка УНИАН. Китайская гуандунская ядерно-энергетическая корпорация создана в 1994 году и находится под прямым управлением Комитета по контролю и управлению государственными активами при Госсовете КНР. CGNPC – крупнейшая в Китае энергетическая корпорация, основным направлением деятельности которой является развитие ядерно-энергетической сферы, а также производство чистой энергии.

ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

В ноябре 2008 года Министерство топлива и энергетики решило присоединить государственное предприятие «Донузлавская ВЭС» к НАЭК «Энергоатом».