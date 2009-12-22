Цены на нефть упали на фоне роста доллара

Котировки фьючерсов на нефть снизились по итогам торгов в понедельник, утратив позиции, завоеванные ранее, ввиду похолодания и геополитических волнений из-за роста доллара США, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 89 центов, или 1,2%, – до 72,47 доллара за баррель, достигнув внутридневного максимума 74,32 доллара за баррель. Срок действия контракта истек в понедельник. Цена наиболее активно торгующегося февральского контракта снизилась на 70 центов, или 0,9%, – до 73,72 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures закрылись с понижением на 76 центов, или 1%, – на уровне 72,99 доллара за баррель.

Доллар вырос против евро и японской иены после того, как президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз ЭВАНС в интервью CNBC заявил, что руководство ФРС США более тщательно рассмотрит вопрос повышения процентных ставок на следующих трех-четырех заседаниях. Цены на нефть склонны к снижению на фоне укрепления доллара, так как это делает этот сырьевой товар более дорогим для держателей других валют.

Нефть торговалась с повышением на 1%, получив поддержку от обильного снегопада, в результате которого почти вся восточная часть США за выходные покрылась снегом.

Геополитические волнения также способствовали росту цен на нефть, при этом участники рынка все еще следят за развитием отношений между Ираном и Ираком.

Иранские военнослужащие захватили нефтяную скважину в Ираке на спорном приграничном участке территории. Этот инцидент способствовал резкому росту цен на нефть в конце прошлой недели. Однако иранские военнослужащие в понедельник все еще оставались на территории Ирака, сообщило агентство AFP.

Внимание участников рынка во вторник переключится на заседание Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в городе Луанда, столице Анголы. На этом заседании будут обсуждаться уровни нефтедобычи. Однако ожидается, что картель оставит квоты на нефтедобычу без изменений.

Министр нефти Саудовской Аравии Али Аль НАИМИ в понедельник сказал, что ожидает, что ОПЕК оставит без изменений квоты на нефтедобычу, и выразил удовлетворенность текущими уровнями цен на нефть. Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти в составе ОПЕК.

Котировки январских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов снизились на 2,57 цента, или 1,4%, – до 1,8691 доллара за галлон. Котировки январских фьючерсов на топочный мазут снизились на 1,15 цента, или 0,6%, – до 1,9452 доллара за галлон.