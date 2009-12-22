Ющенко подписал изменения в госбюджет-2009

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2009 год” (относительно погашения задолженности шахт за потребленную электроэнергию).

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 16 декабря.

Законом предусмотрено изменить целевое назначение остатка неиспользованных в 2008 году средств специального фонда государственного бюджета в объеме 260 млн. 473,6 тыс. грн., которые поступили от сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию, и обеспечить оплату шахтами 3-й группы (шахты, на которых осуществляются меры по подготовке к ликвидации) текущего потребления и погашения задолженности за электроэнергию за счет этих средств.

Как отмечено в пояснительной записке, за счет данного источника частично может быть решена проблема погашения взаимной задолженности в указанном объеме между предприятиями Минтопливэнерго и Минуглепрома путем проведения расчетов за электрическую энергию, потребленную в прошлых периодах, и за угольную продукцию, полученную в прошлых периодах, по схеме, участниками которой являются: угольные предприятия, которые финансируются из государственного бюджета; энергопоставщики по регулируемому тарифу; ГП "Энергорынок"; энергогенерирующие компании ТЭС; государственное предприятие "Уголь Украины", поставляющее угольную продукцию; угледобывающие предприятия, которые используют указанные средства для погашения задолженности по выплате зарплаты шахтерам.

Как известно, в соответствии со статьей 57 Бюджетного кодекса Украины, не позже 31 декабря или в последний день другого бюджетного периода Государственное казначейство Украины закрывает все счета, открытые в текущем бюджетном периоде, и на конец бюджетного периода хранит остатки средств на счетах специального фонда государственного бюджета для покрытия соответствующих расходов в следующем бюджетном периоде с учетом их целевого назначения.