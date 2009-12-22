PGNIG: Польша может продержаться только до февраля
Без дополнительного российского газа
Польша может гарантировать поставки газа внутренним потребителям без дополнительных поставок из РФ максимально до февраля 2010 года.
Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь польской национальной газовой компании PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСКАЯ.
Она назвала условием для сохранения поставок газа потребителям повышение температуры, которая в последнее время в Польше резко упала, - до минус 20 градусов.
„Если температура вырастет до нуля с тенденцией к плюсовым температурам или минимальному минусу, без дополнительных поставок до февраля как-то справимся», - сказала Й.ЗАКШЕВСКАЯ.
Пресс-секретарь PGNIG заметила, что в последние холодные дни отбор газа из хранилищ, которые на сегодня заполнены менее чем на 90%, проходил на «грани возможностей» в объеме 26-27 млн. кубометров в сутки.
Й.ЗАКШЕВСКАЯ сказала, что в случае сохранения морозов PGNIG будет вынуждена ограничить поставки промышленным производителям уже в январе.
Представитель PGNIG назвала сложной ситуацию в Польше в переговорах с „Газпромом”, поскольку польская компания не имеет готовых альтернативных маршрутов поставок газа в страну. «Эта позиция (россиян) используется по максимуму», - заметила она.
Пресс-секретарь также заметила, что PGNIG мог бы самое быстрое вернуться к переговорам с „Газпромом” не раньше 10 января, поскольку на этой неделе в Польше начинаются Рождественские праздники, а с 6 января они начинаются в РФ.
Как сообщал УНИАН, вице-премьер Польши Вальдемар ПАВЛЯК 18 декабря заявил, что заблокирует утверждение нового межправительственного договора между Польшей и РФ о поставках газа, пока PGNIG и „Газпром” не решат ряд проблемных вопросов.
Однако на выходных В.ПАВЛЯК на своем блоге смягчил позицию по согласованным в декабре польско-российским договоренностям, сконцентрировав свое внимание на обвинении оппозиции, которая остро раскритиковала документ и заявила о готовности привлечь к ответственности за подписание настоящего договора перед Трибуналом Состояния (высший суд, рассматривающий преступления против государства).
Польша с 2009 года недополучает 25% импортного газа, который с 2006 года поставлял в страну швейцарский трейдер „РосУкрЭнерго” и который после украинско-российского газового конфликта в начале этого года перестал выполнять свой контракт.