PGNIG: Польша может продержаться только до февраля

Польша может гарантировать поставки газа внутренним потребителям без дополнительных поставок из РФ максимально до февраля 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь польской национальной газовой компании PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСКАЯ.

Она назвала условием для сохранения поставок газа потребителям повышение температуры, которая в последнее время в Польше резко упала, - до минус 20 градусов.

„Если температура вырастет до нуля с тенденцией к плюсовым температурам или минимальному минусу, без дополнительных поставок до февраля как-то справимся», - сказала Й.ЗАКШЕВСКАЯ.

Пресс-секретарь PGNIG заметила, что в последние холодные дни отбор газа из хранилищ, которые на сегодня заполнены менее чем на 90%, проходил на «грани возможностей» в объеме 26-27 млн. кубометров в сутки.

Й.ЗАКШЕВСКАЯ сказала, что в случае сохранения морозов PGNIG будет вынуждена ограничить поставки промышленным производителям уже в январе.

Представитель PGNIG назвала сложной ситуацию в Польше в переговорах с „Газпромом”, поскольку польская компания не имеет готовых альтернативных маршрутов поставок газа в страну. «Эта позиция (россиян) используется по максимуму», - заметила она.

Пресс-секретарь также заметила, что PGNIG мог бы самое быстрое вернуться к переговорам с „Газпромом” не раньше 10 января, поскольку на этой неделе в Польше начинаются Рождественские праздники, а с 6 января они начинаются в РФ.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер Польши Вальдемар ПАВЛЯК 18 декабря заявил, что заблокирует утверждение нового межправительственного договора между Польшей и РФ о поставках газа, пока PGNIG и „Газпром” не решат ряд проблемных вопросов.

Однако на выходных В.ПАВЛЯК на своем блоге смягчил позицию по согласованным в декабре польско-российским договоренностям, сконцентрировав свое внимание на обвинении оппозиции, которая остро раскритиковала документ и заявила о готовности привлечь к ответственности за подписание настоящего договора перед Трибуналом Состояния (высший суд, рассматривающий преступления против государства).

Польша с 2009 года недополучает 25% импортного газа, который с 2006 года поставлял в страну швейцарский трейдер „РосУкрЭнерго” и который после украинско-российского газового конфликта в начале этого года перестал выполнять свой контракт.