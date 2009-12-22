РФ и Туркмения договорились о возобновлении поставок газа

Россия и Туркмения договорились о возобновлении в период с 1 по 10 января 2010 года поставок туркменского газа в объеме до 30 млрд. куб. м ежегодно, передает РИА "Новости".

Соответствующее изменение и дополнение к контракту купли-продажи природного газа (от 10 апреля 2003 года) в понедельник, 21 декабря, в Ашхабаде подписали заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ и глава государственного концерна Туркмении «Туркменгаз» Нуры МУХАММЕДОВ.

Документы были подписаны в присутствии президентов России и Туркменистана Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Гурбангулы БЕРДЫМУХАММЕДОВА.

«Данные документы определяют все условия возобновления поставок, а также их объемы, цены и режимы», - сообщил журналистам А.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, документы предполагают возобновление поставок газа «с 1 января, или не позднее 10 января 2010 года» в объеме до 30 млрд. куб. м в год.

«Первый раз в истории российско-туркменских отношений в газовой сфере поставки газа будут осуществляться на основе формулы цены, которая полностью соответствует условиям европейского газового рынка», - подчеркнул А.МЕДВЕДЕВ.

Кроме того, президенты России и Туркмении подписали соглашение между двумя странами о расширении стратегического сотрудничества в области энергетики и машиностроения.

Как сообщил журналистам вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН, документ «предусматривает расширение сотрудничества в стратегических сферах экономики».

Напомним, в ночь с 8 на 9 апреля 2009 года на участке газопровода "Средняя Азия-Центр-4" произошел взрыв. Ответственность за него Туркмения возложила на "Газпром", который, якобы без предупреждения, резко сократил отбор газа. Поврежденный участок газопровода был полностью восстановлен, однако экспорт газа по нему не возобновился, так как Россия и Туркмения не смогли согласовать условия поставок.