Суд относительно передачи газовых сетей «Нафтогазмереже» перенесен

Окружной административный суд Киева своим решением от 21 декабря объявил перерыв в подготовительном заседании до 10.00 24 декабря по делу о признании недействительным постановления правительства №775 от 10 июня 2009 г. о передаче государственных газораспределительных сетей дочернему предприятию «Нафтогазмережи» НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в «Нафтогазе».

По информации собеседника агентства, суд привлек Министерство топлива и энергетики и НАК «Нафтогаз Украины» в качестве третьих лиц к данному делу.

Истцами по делу против Кабинета министров и Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) выступают ОАО «Винницагаз», ОАО «Днепропетровскгаз» и ОАО «Николаевгаз».

Как сообщалось, на 31 декабря 2009 года запланирована передача газовых сетей государственной формы собственности Днепропетровской, Николаевской, Закарпатской и Львовской областей от газораспределительных компаний на баланс ДП «Нафтогазмережи».

Ранее НАК «Нафтогаз Украины» заявила о принятии на баланс государственного имущества ОАО «Винницагаз» с последующей передачей «Нафтогазмережам».

НАК «Нафтогаз Украины» в начале августа 2009 года во исполнение соответствующего решения правительства Украины завершила создание дочернего предприятия «Нафтогазмережи», в управление которого будут переданы государственные газораспределительные сети, эксплуатируемые в настоящее время гор- и облгазами.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением (№775 от 10 июня 2009 г.) передал на баланс дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" государственные газораспределительные сети 43 региональных газоснабжающих компаний (обл- и горгазы).