НАЭК «Энергоатом» привлек 50 млн. долл. кредита у ЗАО «Альфа-Банк» для расчетов с ОАО «ТВЭЛ» (Россия) за поставленное в 2009 году свежее ядерное топливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

По его словам, средства кредита будут использованы для сокращения отставания в графике расчетов с российским контрагентом.

В то же время Ю.НЕДАШКОВСКИЙ подчеркнул, что украинский атомный оператор на сегодня не имеет задолженности перед ОАО «ТВЭЛ» за поставки топлива. Из-за дефицитного энерготарифа «Энергоатом» попросил «ТВЭЛ» скорректировать первоначальный график поставки топлива и расчетов за него.

Также Ю.НЕДАШКОВСКИЙ отметил, что из-за дефицитного тарифа и сокращения выработки в условиях экономического спада финансовый дисбаланс компании по итогам 2009 года может достигнуть около 2,5 млрд. грн. Только из-за недовыработки потери компании составят около 850 млн. грн.

В этой связи Ю.НЕДАШКОВСКИЙ не исключает, что НАЭК «Энергоатом» может обратиться в административный суд с иском против Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ), которая, несмотря на требования вступивших в силу изменений законодательства, а также издания ряда других нормативных актов, до сих пор не пересмотрела тариф компании на отпуск электроэнергии с учетом падения курса гривни по отношению к доллару, увеличения размера отчислений по экологическому сбору, а также обязательств перед ГП «ВостГОК» в рамках формирования резерва ядерного топлива.

«Наши юристы в настоящее время отрабатывают этот вопрос. Есть поручение премьер-министра о включении в тариф ряда расходов, но оно не выполняется», – сказал он.

По словам Ю.НЕДАШКОВСКОГО, компания намерена просить суд обязать НКРЭ обеспечить выполнение поручения правительства.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.