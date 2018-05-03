«Добыть» газовые документы у Нафтогаза Президенту поможет только «Альфа»?

Похоже, в Украине становится популярной игра в партизанщину - "спрятать документы понадежнее, в случае провала - съесть. Главное, чтоб врагу в руки не попали". Поди тут догадайся - кого увидят врагом в очередной раз и какие документы кому придется "съедать". Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский в прошлую пятницу заявил, что Нафтогаз отказался предоставить по требованию Секретариата Президента дополнения к газовым контрактам о неприменении штрафных санкций и снижении объема потребления. На вечер понедельника ситуация не изменилась – Виктор Ющенко по-прежнему не получил запрошенных документов. Подобная ситуация покажется фантастической для любой «приличной» страны, особенно учитывая причины, по которым НАК «перечит» главе государства. Но в том то и дело, что для Украины противостояние политической и исполнительной ветвей власти давно стало нормой, а потому никто особо не удивляется, что подотчетная Кабмину госкомпания отказывается рапортовать Президенту. К тому же Украина накануне выборов, а значит все, что можно использовать против своего оппонента, должно быть использовано. Обвинение в саботаже президентских запросов, безусловно, не повысит рейтинг премьер-министра. Именно в политических играх усматривают причину скандала эксперты, близкие к правительству. Они считают проблему абсолютно надуманной. Остается вопрос, чем закончится «война» СП и Нафтогаза. Но даже если на этот раз и обойдется без вмешательства силовиков, то удар по имиджу страны уже нанесен. Последствия его будут значительно тяжелее, чем кажется. Глядя на вещи изнутри, мы утратили остроту восприятия, тогда как стороннему наблюдателю наши «игрища», что называется, режут глаз…

С надеждой на благоразумие

Для того, чтобы продолжить, следует процитировать Б.Соколовского: «11 декабря мы получили от «Нафтогаза Украины» документ о том, что он не может предоставить для ознакомления Президента копии дополнений к контрактам без согласия российской стороны». При этом он добавил: «Это - беспрецедентный случай, когда глава компании пишет, что необходимо взять разрешение у российской стороны. Мы являемся свидетелями того, что «Нафтогаз Украины» больше подчинен иностранному государству, а не Украине. Или мы являемся свидетелями того, что ГТС Украины и НАК «Нафтогаз Украины» в целом подчинены интересам иностранного государства?».

Как известно Газпром и Нафтогаз 25 ноября подписали дополнение к контракту от 19 января 2009 года, в соответствии с которым объем поставок газа в Украину в 2010 году снижен до 33,75 млрд. кубометров с прежде планировавшихся 52 млрд. кубометров. Также стороны закрепили отсутствие штрафных санкций по объемам потребления газа "Нафтогазом Украины" в 2009 году. Если бы штрафные санкции были применены, то Украине пришлось бы заплатить около 8 млрд. долл.

Нельзя сказать, что заявление представителя СП прогремело, как гром среди ясного неба. Аналогичная ситуация была в январе-феврале этого года, тогда Кабмин также около месяца тянул с предоставлением Секретариату газового контракта, подписанного с Россией 19 января, и дополнений к нему. Естественно, содержание договоренностей начало обрастать совершенно невероятными слухами о «сдаче Кабмином национальных интересов». Сегодня «спектакль» идет по тому же сценарию.

В понедельник, 21 декабря Богдан Соколовский сообщил, что ситуация остается прежней. «Пока мы не предпринимали никаких шагов и надеемся на благоразумное решение Нафтогаза», - уточнил он. Еще раз подтверждая сделанное в пятницу заявление, уполномоченный Президента зачитал официальный отказ НАК, в письменном виде, предоставленный Секретариату: «Последний абзац письма звучит так: дополнение к договору купли-продажи природного газа от 19 января между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» является конфиденциальной информацией и предоставление копий документа возможно только с согласия другой стороны».

Говоря о необходимости согласия другой стороны Соколовский подчеркнул, что любые государственные документы, несмотря на их секретность, должны предоставляться Секретариату Президента для доклада главе государства. «Это обычная рутина. Для Президента, который является согласно закону первым юридическим лицом, гарантирующим национальную безопасность, нет ограничений по доступу к документам. Вдумайтесь только в формулировку - «с разрешения другой стороны». То есть, Президенту нужно брать разрешение, а все знают, что другая сторона - Газпром. Что в таком случае остается делать Президенту – посылать «Альфу» (имеется в виду не в "Газпром", боже сохрани, а в "Нафтогаз" - ред.)? Но это не принцип действий Виктора Ющенко», - сказал Б.Соколовский. По его словам, таким образом Нафтогаз сам ответил на вопрос – почему к нему весной этого года приезжала «Альфа». «Своими действиями Нафтогаз провоцирует ситуацию, которая не делает чести стране в целом», - убежден он.

Действительно нонсенс: получается, что украинский президент может узнать о содержании украинско-российских газовых контрактов только с согласия российской стороны. Интересно, если бы Дмитрий Медведев или Владимир Путин запросили у "Газпрома" эти дополнения к контрактам, неужели "Газпром" запрашивал бы у своих украинских партнеров разрешение? При этом отказав главе своего государства в ознакомлении с документами, напрямую затрагивающие стратегические интересы страны?! Что-то сомнительно. Думаю, случись такая малореальная ситуация, очередные документы "нафтогазовцам" пришлось бы подписывать с совершенно новым "газпромовским" менеджментом. Но, как сказал современник "Украина - не Россия..."

Отвечая на вопрос относительно предположительного содержания дополнения к газовым контрактам, Б.Соколовский сказал: «Действия Секретариата продиктованы желанием снять домыслы и кривотолки вокруг этих договоренностей. В дополнениях написано, что требуется разрешение другой стороны, а в контрактах от 19 января таких ограничений нет, естественно, тут возникают вопросы», - пояснил он.

Что касается содержания документов, как поговаривают не совсем газовых, то Б.Соколовский подчеркнул, что глава НАК Олег Дубина, который с украинской стороны подписывал эти бумаги, не уполномочен ставить подпись под какими-либо положениями, касающимися других отраслей экономики, кроме газовой. «Я не верю, что в договоренностях могут быть какие-то пункты, не касающиеся газовых вопросов», - сказал Б.Соколовский.

Стучите, и откроется Вам

Именно к этому библейскому изречению можно свести ответ советника премьер-министра Украины по энергетическим вопросам, народного депутата (фракция БЮТ) Александра Гудымы на заявление Б.Соколовского. «Господин Соколовский, как советник Президента, получает от Нафтогаза даже больше информации, чем должен был бы иметь. Но он высасывает откуда-то неправдивую информацию, которую направляет со своим Президентом исключительно против кандидата Тимошенко. Для меня является шоком, что г-н Соколовский не получает какой-то информации от Нафтогаза, - заявил А.Гудыма.

По его мнению, заявление, сделанное Секретариатом в пятницу, является провокацией. «Пусть г-н Соколовский предъявит официальный отказ «Нафтогаза», если таковой есть. Как известно, существует закрытая секретная почта, которая передается по соответствующим каналам. Договор по газу между Украиной и Россией не является открытым документом. Лично я, хотя и имею допуск к государственной тайне, хожу читать подобные документы в соответствующие кабинеты. Если мы люди государственные, то мы должны уважать гриф для служебного пользования или гриф – государственная тайна», - подчеркивает советник премьер-министра.

Он склонен усматривать в действиях СП политическую подоплеку. «Секретариат делает политику, плохую политику. Это абсолютный маразм, что НАК не предоставляет информацию Секретариату Президента. Может быть, г-н Соколовский хочет, чтобы Нафтогаз вывешивал все на своем сайте, но этого не будет. Мы и так слишком много информации по газовым контрактам открыли и имеем от этого проблемы. Ни одного контракта между Газпромом и Ruhrgas, Газпромом и Gaz de France не было обнародовано. Франция и Германия уважают взаимные договоренности с Россией о неразглашении коммерческих контрактов», - добавил А.Гудыма.

Он убежден, что «в политической борьбе мы перешли ту грань, которая называется национальная безопасность. У нас разгул демократии, там, где она должна быть ограничена, вся необходимая информация поступает, к примеру, в распоряжение следственных комиссий ВР. Когда я был членом СК по газу, нам предоставляли любые документы, которые не имели грифа секретно. Те же документы, которые имели такой гриф, можно было прочитать в специальных кабинетах, расписавшись об их неразглашении. Не могут ни господин Соколовкий, ни кто-либо другой в своих интересах получать документы в открытом виде, без соответствующей процедуры», - сказал советник премьер-министра.

В самом Нафтогазе от комментариев отказались. Что, в принципе, оставляет открытым вопрос – а не проще ли было удовлетворить «любопытство» СП, а не подставлять Юлию Тимошенко под очередной поток обвинений «в сговоре с Кремлем»?..

Украинская экзотика

«Война миров», похоже, переходит все грани дозволенного. Согласны с этим и эксперты. Президент киевского международного энергетического клуба "Q-club" Александр Тодийчук отметил, что в мире не существует прецедентов подобных ситуаций. «Мы не можем представить ни одну другую страну, кроме разве что экзотической, где возможна такая ситуация. Две ветви власти занимаются взаимными обвинениями, которые окончательно добивают и без того низкий международный авторитет Украины как надежного и прогнозируемого партнера. Как с нами после этого можно вести какие-нибудь переговоры?», - сказал А.Тодийчук. По его мнению, «возможно, кто-то в такой способ сегодня решает свои предвыборные вопросы, но таким образом ухудшаются перспективы Украины. Те люди, которые придут к власти после президентских выборов, будут вынуждены начинать с гораздо более низкого уровня доверия к стране, чем тот, что был еще месяц назад».

К сожалению, констатировал эксперт, причина происходящего в том, что все вопросы, связанные с газовыми соглашениями, имеют политическую окраску. «Наличие массы недоговоренностей в отношении газового контракта с Россией используется в качестве предвыборной поддержки одного из кандидатов», - считает А.Тодийчук.

Вместе с тем, по его мнению, нельзя исключать наличия в пакете газовых договоренностей политических вопросов. «Могли обсуждаться и тема НАТО, и вопрос вывода российского флота из Севастополя. Возможно, обсуждались вопросы атомной энергетики, в которых заинтересованы россияне», - предположил эксперт.

Свое предположение А.Тодийчук пояснил тем, что только уступки со стороны Украины по ряду политических и экономических вопросов могли заставить Россию «простить» недобор газа. «Иначе объяснить отказ от применения штрафных санкций к Украине трудно. Газпром сегодня находится в сложной финансовой ситуации, Россия, в целом, так же нуждается в наполнении бюджета. Поэтому, в любом случае, российским уступкам Украине должен был быть противовес», - подчеркнул он.

Играют все?

С А.Тодийчуком трудно не согласиться, особенно если вспомнить, что россияне последнее время обыгрывают нас в газовых переговорах практически всухую. 8 млрд. долл. штрафов - это, так сказать, цена серьезных вопросов, которые могли захотеть разрешить наши северные партнеры в обмен на отказ от своих претензий. Из чего, естественно, напрашивается вывод, что Кабмину крайне невыгодно раскрывать до выборов детали договоренностей. В то же время, как отмечает представитель Секретариата Президента, подписывавший дополнение к контракту О.Дубина не имеет полномочий для визирования каких-либо бумаг, кроме газовых. Правда, от того, что перечень возможных уступок Украины сужается фактически до пресловутой газотранспортной системы, радости мало. О возможности потери Украиной контроля над собственной ГТС под угрозой штрафных санкций Газпрома сказано и написано уже много, и дополнить особо нечем. О политизации газовых отношений с Россией текста тоже хватит на “Войну и мир” в новой редакции. Но проигнорировать позицию Кабмина, которую обозначил Александр Гудыма нельзя. Правительство склонно видеть в заявлениях СП исключительно неспортивное поведение конкурирующей команды на кануне президентских выборов. И эта версия выглядит на фоне принятых в Украине методов предвыборной борьбы вполне правдоподобной. В итоге имеем патовую ситуацию - Секретариат Президента не намерен применять силу для получения доступа к документам, Кабмин, контролирующий НАК, исходя из собственных стратегических соображений, эти документы предоставлять не спешит.

При этом в более выгодной ситуации находится, безусловно, Президент. Пока текст дополнений остается неизвестным, возможны любые предположения в отношении его содержания и все они не в пользу премьер-министра. Так что единственный логичный выход для Юлии Тимошенко - “рассекретить” интересующие СП документы. Если же она этого не делает, значит терпеть неподкрепленные фактами нападки Банковой для нее является меньшим злом, чем раскрытие дополнений к газовому контракту. Соответственно, для главы государства было бы логичным не ждать доброй воли Кабмина, а задействовать те рычаги воздействия, которые предоставляет ему Конституция. Сохранение нынешнего статуса-кво может быть превратно истолковано, т.к. создается впечатление, что для главы государства интерес к содержанию договоренностей вторичен, а на первом месте остается все та же политическая борьба. Единственным оправданием для Виктора Ющенко может служить тот факт, что весенний визит Альфы в офис Нафтогаза с целью изъятия газовых контрактов попал на первые страницы ведущих зарубежных изданий. И через полгода, рассуждая об инвестиционной привлекательности Украины, зарубежные финансовые аналитики для подтверждения своих неутешительных прогнозов демонстрировали газеты с фотографиями бойцов отряда спецназначения под зданием НАК.

Петр Черных (УНИАН)