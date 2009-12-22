Отечественная нефть на торгах УМВБ подорожала на 5%

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 22 декабря на аукционных торгах №136 на ЗАО «Украинская межбанковская валютная биржа» (УМВБ) увеличилась на 4,9%, или на 151,35 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом №135 от 25 ноября (3119,30 грн. за тонну), до 3270,65 грн. за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 185 тыс. 76,798 тонн нефти на общую сумму 605 млн. 321,793 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная цена реализации украинской нефти 25 ноября на аукционных торгах №135 на УМВБ снизилась на 4,9%, или на 161,04 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом №134 от 22 октября (3280,34 грн. за тонну), до 3119,30 грн. за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.