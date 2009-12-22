Крайний срок оплаты декабрьского газа перенесен на 11 января

НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» договорились перенести крайний срок оплаты за поставленный в Украину в декабре газ с 7 на 11 января.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам встречи председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ сегодня в Москве.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с оплатой «Нафтогазом Украины» поставок российского газа. Учитывая нерабочие праздничные дни, достигнута договоренность о переносе даты оплаты декабрьских поставок с 7 на 11 января 2010 года», - говорится в сообщении.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с объемами поставок и транзита газа в первом квартале 2010 года. Однако конкретные цифры не называются.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.