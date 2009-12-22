Строительство Россией «Северного потока» - угроза для Украины

Украинская власть остается безразличным наблюдателем процесса, который выведет страну на обочину мирового газового бизнеса.

Так кандидат в президенты Украины Сергей ТИГИПКО прокомментировал информацию о даче Германией разрешения на строительство участка газопровода Nord Stream в своих территориальных водах.

С.ТИГИПКО напомнил, что Германия стала последней в перечне стран, которые выдали соответствующее разрешение. Уже в январе-феврале 2010 года консорциум Nord Stream намерен привлечь кредит в $4 млрд для финансирования строительных работ.

«Согласование проекта по сооружению газопровода «Северный поток» всеми заинтересованными сторонами – плохой сигнал для Украины. Эта труба может забрать у нас значительную часть транзитного потока», – считает С.ТИГИПКО. «Нельзя недооценивать угрозу строительства обходных труб. В 2001 году наша власть проворонила сооружение Россией обходной ветки нефтепровода Суходольная-Родионовская, вследствие чего Украина потеряла почти половину нефтяного транзита. Сейчас ситуация повторяется, только в значительно большем масштабе», – уверен С.ТИГИПКО.

По мнению политика, у Украины еще есть возможность остановить строительство обходной трубы. «Nord Stream – очень дорогой проект и в строительстве, и в эксплуатации. Россия прокладывает эту трубу прежде всего потому, что не нашла общего языка с Украиной относительно эксплуатации ее ГТС. Европа поддерживает Москву, поскольку не желает повторения газового кризиса. У нас еще есть шанс убедить и тех, и других, – убежден С.ТИГИПКО. – Для этого необходимо выйти с предложением о приватизации ГТС, вследствие чего Украина сохранит контроль над трубой, а Европа и Россия обеспечат прозрачность ее эксплуатации».